El regalo que Emma Stone todavía conserva de Andrew Garfield

Cuando una relación dura muchos años y finalmente se rompe, varias personas eligen devolver los regalos que le hizo su pareja. Sin embargo, no todos los vínculos tienen que terminar en malos términos y todavía no existe ningún contrato en el que se tengan que devolver los obsequios que recibimos en un momento en el que fue pensado de una forma muy especial.

Una pareja muy querida es la que formaron Emma Stone y Andrew Garfield. Los artistas de Hollywood se conocieron en el rodaje de The Amazing Spider-Man y estuvieron en pareja entre 2012 y 2015. Algunos de los videos de promoción de las películas de Marvel bastan para ver la química que irradiaban ambos, que hasta se divirtieron replicando la escena del beso en Saturday Night Live con la participación de Chris Martin, el líder de Coldplay.

Todo indica que las cosas entre Andrew Garfield y Emma Stone terminaron de la mejor manera, especialmente si se tiene en cuenta que hubo un regalo que el protagonista de The Amazing Spider-Man le hizo y ella conservó incluso tiempo después de que se hayan separado. Cabe destacar que, aunque no se confirmó de forma oficial si esto era cierto, se dedujo a partir de dos entrevistas diferentes en las que hubo un objeto que fue repetido en ambos relatos por los actores.

Emma Stone y Andrew Garfield.

Parece que para el rodaje de Silence, Andrew Garfield se metió de lleno en el mundo de los curas jesuitas y decidió “entrenar” con un sacerdote para conocer cómo era el día a día de estas personas tan atravesadas por la religión. Esta preparación también incluyó formarse como carpintero y poner en práctica la habilidad que había aprendido, algo que contó durante una entrevista en The Hollywood Reporter de diciembre de 2016.

Andrew Garfield reveló que estuvo un mes entrenando para dicho papel y que gracias a su trabajo como carpintero aprendió a construir una mecedora hecha a mano. Fue esta mecedora la que terminó en la casa de Emma Stone, como regalo para ella. ¿Cómo lo sabemos? En una entrevista con Vogue, la actriz de Cruella fue consultada sobre cuál había sido el mejor regalo que alguna vez le habían hecho. Sin dudarlo ni un instante, ella respondió: “Una mecedora hecha a mano".

Andrew Garfield con Emma Stone.

Después del regreso de Andrew Garfield como Spider-Man en Spider-Man: No way home, muchos fans de Marvel comenzaron a ilusionarse con la posibilidad de que se realice la tercera película del Peter Parker encarnado por Garfield. Originalmente, el proyecto iba a desarrollarse pero los rumores apuntaron a que las diferencias entre el actor y el estudio hicieron que The Amazing Spider-Man 3 terminara cancelándose.

Sin embargo, después de diciembre cobró fuerza la posibilidad de que se lo vuelva a ver lucir el traje y enfrentar nada más y nada menos que al Venom de Tom Hardy. Eso sí, en caso de que se cumpla, la que seguramente no vuelva sea Emma Stone ya que Gwen Stacy murió en The Amazing Spider-Man 2 y seguía sin vida en No way home.