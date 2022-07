El nuevo novio millonario de Bella de La Vega

Cuando un amor termina por el motivo que sea y fue tan lindo y tan intenso, siempre pensamos que se cerraron las puertas, que es tarde, que ya no nos volveremos a enamorar, sin embargo, las vueltas de la vida siempre nos sorprenden para presentarnos a una nueva persona que viene a poner nuestro mundo patas para arriba y nos empujan a empezar a escribir una historia diferente donde habíamos puesto punto final.

Luego de más de un año de haber enviudado, Bella de la Vega se dio otra oportunidad en el amor y tiene un nuevo novio, William Waggoner, un estadounidense millonario. Después de la muerte del productor José Ángel García, su viuda, Bella de la Vega, ha buscado nuevamente el amor y aunque en una ocasión ya fracasó, lo volvió a intentar, ahora con el Presidente y CEO de Mexico Petroleum Company.

En una entrevista que ofreció a TV Notas, la actriz y bailarina confesó que se encuentra muy feliz desde hace algunos meses con William Waggoner, ya que el petrolero le dio un anillo de promesa porque “vamos en serio”, comentó De la Vega.

William Waggoner tiene 63 años de edad, estudió la licenciatura en Gestión del Petróleo en la Universidad de Oklahoma y profundizó sus estudios en Oxford, según mencionó Bella. Tiene un doctorado en Leyes sobre recursos naturales por parte de la Universidad de Nuevo México. Aunque actualmente es el Presidente y CEO de Mexico Petroleum Company, desde muy joven se dedicó al petróleo, según dijo en una entrevista para Energy Council, gracias a que su abuelo se dedicaba a esta industria en Roswell, Nuevo México. Cuando murió su abuelo, él se hizo cargo de su negocio por un tiempo.

Debido a sus responsabilidades en Mexico Petroleum Company, Waggoner constantemente viaja a México, en donde habría conocido a la exmadrastra de Gael García. Bella de la Vega reveló que su novio actualmente tiene 12 años de divorciado y tiene cuatro hijos, quienes ya saben de su romance y les desean lo mejor. La bailarina también comentó que su novio quiere volver a casarse.

La pareja se conoció en una reunión de un amigo en común y el flechazo fue a primera vista, según Bella. Desde ese primer día, él le pidió su número de teléfono y comenzaron a hablar constantemente. Se dieron cuenta de que tenían muchos intereses en común, lo que les permitió afianzar la relación hasta llegar al noviazgo.

Según recordó la actriz, en una ocasión él llegó a la Ciudad de México para invitarla a comer al World Trade Center (WTC). Ahí le pidió ser su novia y le entregó un anillo de promesa. Desde entonces, cada tres semanas Waggoner hace un viaje de Estados Unidos a la CDMX para estar con ella por una semana. Durante el tiempo que no pueden estar juntos, se mandan mensajes por WhatsApp y hacen videollamadas. De la Vega negó que el petrolero sea su “sugar daddy”, ya que así como él se siente atraído a ella, la bailarina también lo ve como un galán y le gusta que sea 20 años mayor que ella.

“Es muy guapo, varonil; su cara, es delgado, se cuida mucho, come sano. Y de su forma de ser me encanta que es muy trabajador, disciplinado y super romántico; me regala rosas constantemente, me trae bolsas de Estados Unidos y ya hasta un anillo de promesa me dio. Dice que cuando viva con él allá en Estados Unidos me va a consentir, que me va a dar un carro y va a comprar una casa para nosotros”, relató la bailarina.

El pasado noviembre Bella de la Vega dio a conocer que terminó su supuesto romance con el actor Juan Antonio Edwards, quien aseguró que entre ellos no existió un noviazgo y que fue un malentendido por parte de la viuda de José Ángel García. Pese a esta mala experiencia, Bella se muestra positiva ante esta nueva relación porque “es todo lo contrario, me demuestra su honestidad y que vale la pena estar con él”, dijo en la entrevista.