¿Cómo es la nueva vida de Sebastián Caicedo tras su separación con Carmen Villalobos?

Tras varios meses de rumores sobre su separación, finalmente Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo confirmaron el fin de su relación sentimental. La noticia fue comunicada por los propios actores quienes, luego de meses de especulaciones decidieron hacer pública la ruptura.

Si bien los motivos por los cuales ya no están juntos aún no se saben, lo que se puede deducir a través de los mensajes que publican en sus redes sociales, es que los caminos que tomaron son opuestos.

Por su lado, Sebastián ha optado por vivir sus días apoyado en la espiritualidad, y está enfocado en sus largos paseos por el campo, su vida en estas tierras y, sobre todo, el tiempo dedicado a sí mismo para reflexionar, meditar y saber qué quiere.

A través de sus redes lanza mensajes en los que se lo puede percibir en un estado de equilibrio y calma. "Inténtalo una y mil veces hasta lograrlo, ¡no importa cuánto cueste y cuánto te demores, ¡tu puedes hacerlo! Hoy fue la primera vez que esquié y al principio me costó, ¡pero creí en mí y lo logré!", publicó recientemente.

Sebastián está enfocado en su vida espiritual y en lo que realmente le hace feliz.

Asimismo, en una entrevista con la modelo Mar Saura reconoció estar cansado de todo lo superficial, y esto concuerda con los escritos que comparte con sus seguidores. "Ama tu alma, ama lo que has hecho, ama tu camino de vida, ama quien eres, ama tu prójimo, ama a quienes te rodean aunque a veces no los comprendas, ama todo lo que ha llegado a tu vida porque recuerda que no existen las casualidades, ama a quienes han cruzado por tu vida aunque te hayan causado dolor sin saberlo, tenían como misión dejarte mensajes y aprendizajes. Ama tus errores, ama los pequeños y los grandes milagros que ocurren a tu alrededor todos los días", fue otra de las publicaciones en sus redes sociales.

Con respecto a lo laboral, Caicedo aseguró que no quiere dejar la actuación, pero que está esperando el proyecto ideal que lo llene de satisfacción. Mientras tanto, se dedica a pasar sus días acompañado de su familia, amigos y animales, y sentir de nuevo sus raíces.

Cabe recordar que Sebastián también ha participado recientemente colaborando en un videoclip del cantante colombiano Yelsid, donde protagonizó la producción musical del tema “Me duele”, interpretando el papel de villano.