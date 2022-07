Andrés García: “Cometí muchos excesos”

Hace unos días, el ex galán de telenovelas mexicanas Andrés García, a través de un video en sus redes sociales, realizó unas estremecedoras declaraciones, donde aseguró que estaba llegando al “final de sus días”. Debido a los excesos que cometió y las drogas que consumió a lo largo de su vida, le fue diagnosticado cirrosis, enfermedad que lo llevó a un estado de salud crítico.

Asimismo, en el video que compartió el actor de 81 años en su canal de YouTube, contó que había tenido una fuerte caída en su casa de Acapulco, y que producto de eso se había golpeado la cabeza, donde sufrió una herida a la que le tuvieron que dar algunas puntadas. Del mismo modo, confesó que está débil, tiene artritis, pérdida de memoria y audición.

“No sé si por la cirrosis he perdido la memoria inmediata y he perdido el oído, casi no oigo. Me empecé a sentir muy débil, unos dolores en los hombros, en los nudillos, en los omóplatos y varias partes del cuerpo, de hecho, creo que tengo rotos un par de huesos”, dijo el actor en una reciente entrevista.

García confesó que por culpa del deterioro en su salud, ha pensado en el suicidio, aunque ahora está dispuesto a seguir trabajando para mejorar, y más aún con la ayuda de su esposa que está a su lado dándole fuerzas para continuar el cuidado de su salud. “La veo difícil, pero voy a hacer la lucha”, afirmó el actor.

El actor confesó que las bebidas alcohólicas y la cocaína fueron la causa de su cirrosis.

"Cometí muchos excesos"

En entrevista para “Ventaneando” de TV Azteca, Andrés García se sinceró contando los excesos a los que sometió a su cuerpo durante un largo tiempo, y que debido a esto, fue diagnosticado con cirrosis. Confesó que además de ingerir bebidas alcohólicas, también consumió algunas sustancias que afectaron su hígado.

Al ser cuestionado por los excesos que cometió, el actor respondió: “de todo, sustancias, sustanciotas y sustancitas”, además de indicar que se pasaba tomando tequila, whisky y vodka en un mismo día, bebidas que combinaba con drogas como la cocaína, sustancia que fue la que le afectó el hígado. “Me dieron aprobar y me gustó, esto no es para que lo hagan los demás porque a la larga echa a perder el hígado la cocaína, ya hace un rato que la dejé. La disfruté muchos años, pero no es para que lo anden haciendo porque a la larga te da cirrosis, es lo primero que te friega ese tipo de estupefaciente”, dijo García.

Además García confesó: “Cuando era joven no se me escapaba ni un tequila”, y a su vez recordó que recordó entre los 20 y 25 años fue cuando probó por primera vez la cocaína.