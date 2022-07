Montserrat Oliver abrió su corazón y confesó que se divorció de su primer matrimonio sin haber tenido relaciones sexuales

Si miramos hacia atrás y comparamos la generación anterior con las de ahora podemos observar que la mayoría se casó muy joven. Hoy la adultez se extendió y ya no es el primer requisito de la sociedad casarse y formar una familia. Ni siquiera es requisito tener hijos. Se cortaron bastante los lazos de dependencia, sobre todo, de la mujer, quien puede mostrarse más libre, autónoma, trabajadora, cabeza del hogar, incluso, jefa de sí misma, que no necesita un hombre al lado para progresar ni para tener dinero en el bolsillo.

Montserrat Oliver habló por primera vez de cómo surgió su romance con Yolanda Andrade para el programa de Youtube de Jorge, El Burro Van Rankin. La modelo recordó que el amor se despertó a inicios de la década del 2000 cuando ella aún estaba casada con un hombre, pero no todo iba bien en su matrimonio. “Yo me enamoré de mi marido, hubo un problema, y pasa que uno tiene cierta edad y que uno no quisiera tener ese problema, conozco a Yolanda y me trata mejor que cualquier hombre con el que hubiera salido”, dijo la conductora. “Es el caballero más caballero que he tenido en mi vida”, contó en aquella entrevista.

Ahora, la conductora de televisión confesó que a pesar de haber estado casada durante varios años, se divorció siendo virgen. Montserrat contó que se casó con su primer novio a los 23 años y, en entrevista con Yordi Rosado, recordó los momentos que vivió al lado de su ex esposo, quien es de origen norteamericano.

Montserrat Oliver junto a Yolanda Andrade.

Su primer beso se lo dio a través de las rejas que cerraban la casa de su abuelita en la Ciudad de México, pero que no lo disfrutó debido a que ambos eran inexpertos. Fueron novios durante cuatro años, hasta que decidieron casarse debido a que la idea del matrimonio se le inculcó desde muy pequeña. "Hoy en día no lo volvería a hacer a los 23 ni de chiste, te entra el nervio. Tenía un pretendiente que me decía: 'si hay duda siempre es no'. Para mí en mi mente siempre fue para toda la vida, así me criaron".

Oliver se casó por el civil y la iglesia en Monterrey. Mientras que la luna de miel la celebró en Hawaii, una experiencia que no fue satisfactoria. "Ni siquiera había estado con un hombre. Yo me divorcié virgen", declaró la presentadora abriendo completamente su corazón al público.

Montserrat Oliver junto a Yolanda Andrade.

"Él también era casto y fue un desastre. No pasó nada, no quería hablarlo mucho. Él se sentía responsable, era más grande, era el hombre y le dije: 'pues ve al doctor'". La conductora confesó que se casó ilusionada, pues se imaginaba un matrimonio como un “romance de película” con una hermosa casa y criando a cuatro hijos, pero luego de cuatro años casada, se divorció.

"Iba a durar para toda la vida. Según yo sí estaba enamorada porque no estaba enamorada de nadie más, no me gustaba nadie más, no tenía que ver con nadie más". Ambos vivían en Estados Unidos, pero ella viajó a México para cumplir compromisos laborales, fue entonces que conoció a Yolanda Andrade, de quien se enamoró. Para cuando comenzó a salir con ella ya estaba en trámites de divorcio. La confusión entró a su vida ya que no sabía cuáles eran sus preferencias debido a la inexperiencia que tenía en relaciones amorosas.