El hermano de Chris Rock tiene su propia teoría sobre la cachetada de Will Smith

La 94° edición de los Premios Oscar pasó a la historia y no por la súper producción de un film ni por récord de estatuillas, ni siquiera por los atuendos más despampanantes en la alfombra roja. Ese domingo 27 de marzo las redes sociales explotaron al ver en la televisión un hecho sin precedentes que opacó el glamour y el talento que suele reconocerse en aquella velada cuando el actor Will Smith se levantó de su asiento y le dio una cachetada en vivo al presentador Chris Rock.

Pasaron cuatro meses desde que Will Smith hizo lo impensable al violentarse con Chris Rock en los Oscar y ser expulsado de la Academia de Cine a los pocos días de ganar su primera estatuilla dorada y su desaparición de la vida pública. Cómo pudo perder los nervios de esa manera una estrella de cine con tanta experiencia como él sigue siendo un misterio a día de hoy.

Mientras los comentarios sobre aquel hecho se apaciguaron y Smith ha mantenido un bajo perfil casi sin aparecer en los medios, el hermano de Chris Rock, Tony Rock, tiene una teoría al respecto basada en lo que muchos sospechaban desde el primer momento: que en realidad hubo otros factores que empujaron al actor a levantarse de su asiento, subir al escenario y darle una cachetada al humorista debido a la broma que éste hizo sobre la cabeza rapada de su esposa Jada Pinkett Smith.

Chris Rock en los Premios Oscar.

En concreto, sospecha que la reacción de Will tuvo que ver más con sus propios sentimientos que con los de Jada: "Creo que fue una acumulación de las formas en que se le ha bromeado en otros sentidos. Lo ha reconocido él mismo, que siempre ha odiado que le señalen como débil", afirmó Tony Rock en el podcast Top Billin' with Bill Bellamy. También considera que el comportamiento de Will Smith tiene mucho que ver con su ego, que se habría visto afectado en su opinión por los comentarios que su esposa e incluso su hija realizan acerca del fallecido rapero Tupac, que era amigo de la infancia de Jada.

El momento en que Will Smith le pegó una cachetada a Chris Rock en la 94° edición de los Premios Oscar.

"No estoy sacando a la luz asuntos familiares que la gente no sepa. Es de conocimiento público", aseguró. "Jada habla a menudo de Tupac, de su relación con él. Como el hombre que está casado con ella, te preguntas: 'Maldita sea, ¿no estoy haciendo suficiente?'", opinó Tony Rock.