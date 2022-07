¿Cómo es la vida de Emilia Clarke después de sufrir dos aneurismas?

No sólo protagonizó una de las series televisivas más vistas de la historia, sino que su papel como la Madre de los Dragones, empoderado y con una evolución total, ha inspirado a muchos otros personajes de la ficción a seguir sus pasos por la rápida aceptación que tuvo entre los fanáticos de Game of Thrones. Pero no es sólo talento y belleza, Emilia Clarke se destaca por su carisma y por una sonrisa contagiosa que al ensancharse encandila toda la pantalla.

En 2019 la actriz Emilia Clarke reveló que había sobrevivido a dos aneurismas cerebrales en 2011 y 2013 que le obligaron a someterse a tres operaciones en secreto mientras grababa la serie Game of Thrones. La actriz quiso hacer pública esta información para atraer atención hacia la organización SameYou que creó para ayudar a personas que padecen lesiones cerebrales porque sabe que es una de las pocas afortunadas que se ha recuperado de una como la suya sin grandes secuelas físicas.

Emilia Clarke en Game of Thrones.

"Es increíble que aún pueda hablar, a veces incluso de forma articulada, y que pueda vivir mi vida con normalidad, sin ninguna repercusión, con la gran parte de mi cerebro que ya no funciona. Soy parte de esa minoría muy, muy, muy pequeña de gente que han sobrevivido a algo así", explicó la actriz en el programa Sunday Morning de la BBC.

Emilia Clarke.

Tras la ruptura del primer aneurisma, Emilia padeció afasia temporal, un trastorno del lenguaje que impide o dificulta la comunicación verbal, escrita o gestual, y durante ese tiempo ni siquiera era capaz de pronunciar su nombre completo. Por suerte, el paso de las semanas y la terapia consiguieron que volviera a hablar con normalidad a pesar de que aún le falten "bastantes partes" del cerebro, lo cual le parece bastante gracioso.

"Con los derrames, básicamente lo que sucede es que cualquier parte de tu cerebro que se quede sin riego sanguíneo, aunque sea durante un segundo, se muere. La sangre tiene que encontrar una ruta diferente, pero ese trozo que falta desaparece para siempre", explicó la ex Khaleesi, quien lleva adelante una vida normal y tranquila, y hoy puede hablar a la perfección sin que ningún tipo de defecto se interponga en su camino.