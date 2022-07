Ticket to paradise: la comedia romántica que vuelve a unir a Julia Roberts y George Clooney

Recién estamos a mitad de año y los títulos que pudimos disfrutar en cartelera no escatiman en posibilidades: tuvimos géneros para todos los gustos. Y todavía nos esperan seis meses más de estrenos muy esperados. Para los amantes de las comedias románticas pronto estará llegando un gran lanzamiento: Ticket to Paradise. Se trata de la nueva cinta protagonizada por Julia Roberts y George Clooney para Universal Pictures. Su primer adelanto, deja en claro que será una producción a pura emoción y con el sello de estas estrellas de Hollywood.

No es casualidad que estas dos figuras se reúnan para protagonizar la película. Ambos son íconos de los 90: mientras que ella se lució en films como Pretty Woman, él se convertía en un galán gracias a producciones como Out of Sight. De esta manera, a principios de los 2000 comenzaron a trabajar juntos formando una dupla inquebrantable. Esta vez, no será la excepción y ya están listos para regresar a la pantalla.

Julia Roberts junto a George Clooney.

En primera instancia, lo hicieron en Ocean’s Eleven y en sus secuelas, para luego reencontrarse en Confessions of a Dangerous Mind y más adelante en Money Monster. En esta ocasión, la propuesta será muy diferente y no solo los mostrará como pareja, sino también en una faceta cómica. Los ganadores del Oscar, en realidad, son un ex matrimonio que se encuentra preocupado por su hija y que debe completar una misión.

¿De qué se trata? Evitar que la heredera, interpretada por Kaitlyn Dever, cometa el mismo error que ellos y frenar la boda en camino de la joven enamorada. El film promete mostrar “la dulce sorpresa de las segundas oportunidades”. De esta manera, el elenco se completa con la participación de Billie Lourd, Lucas Bravo y Senayt Mebrahtu en roles secundarios.

George Clooney junto a Julia Roberts.

La dirección será de OI Parker, el cineasta responsable de Mamma Mia! Here We Go Again, mientras que el guion pertenece a Daniel Pipski. Filmada en locaciones de Queensland, Australia, Ticket to Paradise intentará combinar impactantes paisajes, una pareja con excelente química en pantalla y escenas tan divertidas como emocionantes. Aunque aún no tiene fecha de estreno confirmada, Universal Pictures aseguró que llegará a los cines en octubre de este año.