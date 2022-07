Pedro Fernández reveló que tuvo una historia de amor prohibido

Vivir un romance profundo y verdadero era una situación que se complicaba, incluso, en la generación pasada. Con la excusa de “querer lo mejor para los hijos”, los padres se ponían en una situación muy autoritaria en las decisiones sobre el futuro de sus descendientes y era muy importante la condición económica de con quién iban a contraer matrimonio. Tanto, que incluso eran capaces de elegirle pareja a sus hijos. Afortunadamente los tiempos cambiaron y las cabezas de las nuevas generaciones también. Hoy se prioriza compartir la vida, casados o juntados, pero con alguien que nos haga bien y que la relación sea lo más saludable posible.

Una de estas historias imposibles tuvo que vivir Pedro Fernández, uno de los artistas más populares de México, ya que a la par de su exitosa carrera pudo formar una familia junto a Rebeca Garza pero, ¿a qué costo? Según las palabras del cantante, cuando se conocieron vivieron un amor prohibido con tan sólo 17 años de edad y compartió todo lo que tuvieron que pasar para poder estar hoy juntos.

Pedro Fernández junto a su esposa Rebeca Garza.

La pareja se conoció durante un palenque en Reynosa, Tamaulipas, donde cantaba el intérprete de Amarte a la antigua. Cuando vio a la modelo sintió que pertenecía a la realeza de la ceremonia, quedó realmente impactado. “Mi único pensamiento en ese momento fue ‘qué bonita es, qué bonita es’… le canto a la reina, le canto a la princesa y me encuentro con la duquesa, la duquesa es mi chaparra”, detalló Pedro Fernández.

El actor había quedado muy impactado con la belleza de quien es ahora la madre de sus hijas, por lo que comenzó a cortejarla pese a que el padre de Rebeca se oponía tajantemente a la relación y no quería que estuvieran juntos. “No quería que la vieran conmigo. Me dijeron ‘no te le acerques, no sabes cómo es el papá’”, indicó el artista que no se rindió y superó todos los obstáculos que le pusieron para que su amor triunfara y, finalmente, en 1988, se casaron por civil.

Pedro Fernández junto a Rebeca Garza.

Recién, 22 años después de aquel acontecimiento, Pedro Fernández y Rebeca Garza contrajeron matrimonio por la Iglesia en una espectacular boda frente a sus tres hijas: Gema, Karina y Osmara. “Tenemos 33 de casados, respetamos nuestro espacio y eso ha ayudado muchísimo, no hemos tenido desencuentros”, manifestó el cantante que no tardó en destacar también las dificultades que tuvo que enfrentar durante su matrimonio porque no todo fue color de rosas.

Tuvieron que soportar que los medios de comunicación tildaran de “celosa” a Rebeca, algo que es completamente mentira y, también, tuvieron que enfrentar graves problemas económicos cuando su primogénita, Osmara, era tan sólo una niña. “Económicamente nos golpearon fuerte. Realmente trabajaba por lo que fuera para poderle comprar lo básico a Osmara, nuestra primera hija”, expresó.

No obstante, gracias al apoyo que recibió siempre de su esposa, su talento y carisma, Pedro Fernández salió adelante, forjando una gran carrera como cantante y consolidando una hermosa familia junto a Rebeca, sus hijas y su nieto Martín Valentino que, al parecer, continuará los pasos de su abuelo y se dedicará a la música.