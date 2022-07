Natalie Portman regresó a Marvel y contó cómo fue convertirse en Mighty Thor

Estamos en condiciones de comenzar la cuenta regresiva. Faltan tan sólo días para el estreno mundial de Thor: love and thunder y en conferencia de prensa, los actores hablaron cómo fue interpretar a sus personajes. La fecha pactada para que la película desembarque en la sala de todos los cines es el próximo 7 de julio y se convertirá en la segunda del año perteneciente a la franquicia Marvel después de Doctor Strange en el multiverso de la locura (que ya puede verse en Disney+). Uno de los elementos más importantes de la nueva película es el regreso de nada más y nada menos que Natalie Portman.

Después de Thor: The Dark World, en 2013, Natalie Portman dejó el MCU y no volvió a verse en pantalla a su personaje, que solo fue mencionado. Sin embargo, de la mano de Taika Waititi, la actriz de El perfecto asesino volvió a ponerse en la piel de Jane Foster, esta vez con un giro más que interesante. Como se sabe, Portman encarnará la versión del personaje que en los cómics se transforma en Mighty Thor.

Natalie Portman como Mighty Thor.

Sin ánimos de spoilear, lo que se sabe es que parte de la conversión de Jane Foster en Mighty Thor tiene que ver con el cáncer terminal que le detectan. Esto fue anticipado por los involucrados en la película que decidieron evitar mayores detalles para reservar las sorpresas para el día del estreno. Pero esto no impidió que durante la conferencia de prensa de Thor: Love and thunder, Portman no hablara sobre este cambio del personaje.

“Fue una locura, por supuesto. Después de ver a Chris Hemsworth con su vestuario por tantos años y luego probármelo (...) fue bastante surreal para mí la primera vez”, explicó Natalie Portman. Sin embargo, sus compañeros no tardaron en destacar la dedicación de la actriz diciendo que era la que siempre estaba en el gimnasio entrenando para estar en forma de cara al rodaje de Thor: Love and thunder.

“Es muy dulce”, dijo en relación con las declaraciones de sus compañeros de elenco y luego destacó: “Estuve especialmente agradecida por la imaginación de todos para contratar a una actriz de 1.60 metros para un papel de 1.80 metros. Creo que eso realmente requiere una aceptación de la posibilidad en tu mente y probablemente no es algo que pueda tener la oportunidad de hacer, de que me imaginen, por ningún otro grupo”. Por otra parte, Natalie Portman señaló que fue un “gran desafío” y subrayó que aprendió mucho de Chris Hemsworth y Tessa Thompson, quienes tenían “mucha experiencia en ese mundo”.