Karol G quiso una colaboración con Shakira y las ex de Piqué le dijo NO

La cantante colombiana Shakira de 45 años se convirtió en una de las grandes referentes de la música internacional con más de tres décadas de trayectoria en sus espaldas, pero muy de cerca le sigue otra artista colombiana, Karol G. Si bien lleva menos años arriba de los escenarios, se posiciona como la artista más escuchada con millones de fans alrededor del mundo.

Una gran sorpresa musical sería que estas dos mujeres colombianas con sus exquisitas voces se uniesen en una canción que será aclamada por sus millones de fans alrededor del mundo, pero eso todavía no paso. Karol G confesó recientemente en una entrevista en YouTube con MoluscoTV, que lo intentó pero no se le dio la oportunidad.

Shakira es una de las artistas más reconocidas en el mundo.



Lo cierto es que Karol G tenía pensado grabar con Shakira la canción Punto G, para ello se puso en contacto con la disquera de la barranquillera, envío la canción pero la respuesta no fue la esperada. "No me dio susto tocar la puerta, así como un día se la toqué a Nicki Minaj y me dijo que sí, le mandé un DM y me dijo que sí, así de fácil...", comentó Karol G.

"¿Qué era lo peor que me podía pasar?, que me dijera que no, y eso pasó. No digo que fue ella, yo nunca he dicho se la envié a Shakira y ella no quiere cantar conmigo, no, a su equipo a su disquera, a lo más cercano que pudimos llegar mandamos la canción y no se dio", agregó Karol G sobre el contacto con el equipo de Shakira.

Karol G quiso una colaboración con Shakira pero su compatriota le dijo NO.

A pesar de la mala noticia, Karol G no se lo tomó de forma personal y seguirá intentando. "Yo creo que para estar en un nivel como ellas, Shakira y Jennifer López, me falta un montón de cosas por hacer, pero un montón, o sea estamos hablando de artistas que marcaron generaciones, que hicieron cosas en el mundo entero, cosas mundiales, canciones oficiales de películas, muchas cosas" le dijo la Bichota a Molusco TV.