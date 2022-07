Fanáticos de Christian Nodal le piden que no se queje más

.Christian Nodal se ha convertido en uno de los cantantes más polémicos en los últimos meses: desde su ruptura con Belinda, sus tatuajes -tanto las modificaciones que se hizo en los que eran por Belinda como los nuevos, incluyendo varios en su rostro-, su presunta relación con Cazzu y, ahora, las declaraciones que ha hecho en sus conciertos.

Sin embargo, sus seguidores parecen no estar de acuerdo con ello, puesto que ha hecho varias pausas en sus presentaciones por Sudamérica para hablar sobre sus sentimientos, emociones y pensamientos.

Hace un tiempo Nodal viene arrastrando polémicas.

Las y los asistentes a sus presentaciones han compartidos algunos videos en redes sociales en los que, en medio de sus shows, solicitan al cantante de regional mexicano que no se detenga a hacer intervenciones tan prolongadas, pues ellos van para escucharlo cantar algunos de sus éxitos como ‘Adiós, amor’, No te contaron mal’, Ya no somos ni seremos’ o ‘Probablemente’, por mencionar algunos.

Sus seguidores colombianos son los que han alzado la voz, pues esta tendencia a ‘desahogarse’ en el escenario comenzó en el concierto del sábado 25 de junio que ofreció en Colombia como parte de su Forajido Tour.

Nodal está promocionando su gira "Forajidos"

¿Qué es lo que ha dicho Christian Nodal en sus conciertos?

“A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen mierda de mí, yo no soy un ser humano mierda. Yo sólo interpreto mi música”, comentó Nodal en medio del llanto.

Nodal también compartió en una pausa durante su concierto que le falta empatía al mundo, pues él solo es un joven de 23 años que, como todo ser humano, comete errores; la diferencia es que, como es figura pública, los reflectores están sobre su todo el tiempo y por eso recibe tantas críticas.

“Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. La diferencia es que lo mío, todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no les toman foto cuando están actuando como ser humano. Falta empatía en este mundo y discúlpenme, necesitaba usar este momento para desahogarme”.