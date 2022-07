Chris Evans lo dejó muy claro: el Capitán América ya no es parte de su vida

A decir verdad, todos nos enamoramos de Steve Rogers en la piel de Chris Evans. Así conocimos a Capitán América, uno de nuestros superhéroes favoritos del Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, los días de Evans en la franquicia han finalizado hace tiempo. El actor se convirtió en uno de los más queridos por parte de los espectadores, pero en 2019 le dio su adiós definitivo al personaje. Con Avengers: endgame terminó una era y hoy tanto él como el estudio se encuentran en nuevas etapas. Aún así, muchos de los fans siguen luchando por el regreso del icónico centinela de la libertad.

La realidad es que Chris Evans cada vez se aleja más de la posibilidad de regresar a Marvel, al menos, como Capitán América, ya que no sólo se dedicó a realizar otros trabajos como Lightyear o El Hombre Gris, sino que también dejó en claro que no tiene intenciones de hacerlo. De hecho, en una reciente entrevista aclaró que una de las razones de su desvinculación completa del personaje es Anthony Mackie.

Anthony Mackie junto a Chris Evans.

En Endgame, Steve Rogers le deja el escudo a Falcon, el personaje de Anthony Mackie, y en The Falcon and the Winter Soldier, la serie que él protagonizó con Sebastián Stan, finalmente se convierte en el nuevo Capitán América. Por eso, Chris Evans sentenció: “El papel es de Anthony Mackie. Es decir, ya sabes, incluso si hubiera una encarnación diferente, no como el Capitán América, sino para Steve Rogers, incluso eso me parecería un desprecio a Anthony. Creo que sería muy cauteloso, sólo porque amo ese capítulo de mi vida profesional y personalmente”.

Luego, durante su reportaje con el podcast Disney D23 agregó: “Me encanta lo que lograron esas películas y volver a visitarlo y potencialmente tener una extraña extensión de ese legado sería algo molesto si no se hiciera bien o correctamente. Por lo tanto, requeriría una receta casi perfecta en el caso de hacerse y es posible que eso no esté sobre la mesa”. Tal es así que, con esto, Chris Evans deja en claro que el Capitán América ya no es parte de su vida.

El actor ha tenido que salir a aclarar esto ya que con la confirmación de Capitán América 4 con Anthony Mackie como protagonista muchos fans llegaron a creer que su regreso era posible. Desde el día que se vio su salida de la franquicia y el personaje quedó fuera de su vida, los fans luchan por volver a verlo, pero ahora ya ha quedado claro: Chris Evans no aparecerá en Marvel. O, al menos, por ahora.