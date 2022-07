Ángela Aguilar quiere conquistar el mundo y estos son los idiomas en los que quiere cantar

Ángela Aguilar es una de las artistas que tiene un acuerdo mundial de derechos de ejecución con la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores, Latina (SESAC Latina), la joven de 18 años ha logrado ese nombramiento que pocos artistas presumen.

La hija de Pepe Aguilar recientemente dio a conocer la noticia a través de una entrevista con la revista Variety, dijo que durante toda su vida se ha rodeado de gente llena de talento, con ambiciones y además muy creativa, que considera que a su edad aún le falta experiencia, aunque empezó a cantar desde los tres años.

Ángela es una de las artistas más populares del regional mexicano.

La estrella declaró que uno de sus propósitos es llevar la música mexicana y los sonidos de mariachi a otros países, específicamente al continente europeo, pero no sólo quiere interpretar canciones, también desea componer temas en italiano y en portugués.

Cabe recordar que Ángela Aguilar se encuentra en promoción de su disco “Mexicana enamorada”, del que se desprenden temas como “Ahí donde me ven”, “En realidad”, “Ella que te dio”, “Yo no sé”, “Se disfrazó”, “Dime cómo quieres”, “Fura de servicio”, “Te quiero para mí” e “Inevitable”.

Aguilar está promocionando su exitoso último disco "Mexicana enamorada".

Ángela Aguilar y Premios Juventud 2022

Una de las artistas confirmadas para la entrega 19 de Premios Juventud 2022 es Ángela Aguilar, además de asistir, llevará a cabo una participación musical, pues es de las famosas con más nominaciones, en total reúne siete.

La artista peleará en la ceremonia que se llevará a cabo el 21 de junio del 2022 en el Coliseo José Miguel Agrelot en Puerto Rico por la presea a “Artista femenino - On the rise”, “Mejor canción regional mexicana” por “Ahí donde me ven”, “Mejor fusión regional mexicana” por “Ella que te dio” junto a Jesse & Joy, “Álbum de la juventud femenino”, “Álbum regional mexicano del año” por “Mexicana Enamorada”, “Quiero más” y “Mejor fandom".

¿Quién es el nuevo pretendiente de Ángela Aguilar?

El nuevo pretendiente de Ángela Aguilar sería Erik Aragón, cantante de “Grupo Codiciado”, una de las agrupaciones más exitosas en México y Estados Unidos, y todos los radares están puesto sobre él y la heredera de la dinastía Aguilar, ante los rumores de que habría romance en puerta entre ambos jóvenes artistas.

Erick Aragón y su “Grupo Codiciado” cuentan con su éxito “Gracias”, tema que grabaron con Eduin Caz y “Grupo Firme”. La popular canción tiene más de 150 millones de reproducciones en YouTube, y es la carta de presentación del supuesto nuevo novio de Ángela Aguilar.

Los rumores cobraron fuerza luego de que Ángela Aguilar y Erick Aragón publicaron una foto y ambos comenzaron con ciertos cruces en las redes sociales. De esta manera, el vocalista de “Grupo Codiciado” hizo lo propio al publicar un video donde se emociona por un tema interpretado por la hija de Pepe.

No se descarta tampoco que sea una posible colaboración musical entre ambos artistas, pero lo cierto es que los fans están sacando sus propias conjeturas, y especulan que el amor ha tocado la puerta de Ángela Aguilar nuevamente.