Un genio, este es el brillante talento del hijo de Marc Anthony y Dayanara Torres

Marc Anthony se casó por primera vez con la modelo y Miss Universo 1993, Dayanara Torres. Ellos tuvieron una relación a principios de la década del '00 que tuvo como resultado el nacimiento de dos hijos. Sus nombres son Cristian y Ryan Muñiz que según sus propios fans son los hijos más parecidos al famoso salsero. El mayor de ellos es Cristian que tiene actualmente 21 años y es dueño de un talento que acapara las miradas de todos en las redes.

Cristian Muñiz Torres, lejos de la música, demuestra a menudo su talento en arte en sus cuentas oficiales. En las mismas, el hermano de Ryan, comparte imágenes de los dibujos que realiza demostrando que es un gran caricaturista. Los comics son sus dibujos favoritos que constantemente se pueden ver en su feed de Instagram.

En su última publicación, el hijo de Marc Anthony y Dayanara Torres, dibujó a "God of War Ragnarok". Además junto a la ilustración se puede leer la frase "BOY! Can’t wait for God of War Ragnarok in a few months, and needed to get my excitement out somehow!!! #godofwar #sonysantamonica #playstation #digitalart #illustration".

Kratos es el personaje principal de la historia

Esta publicación cuenta con miles de reacciones y comentarios alabando el gran dibujo que realizó. Entre esos mensajes se puede ver el de su madre, Dayanara Torres, que le escribió "You AMAZE me everyday!!! So talented... My Boy! ?????? #ProudMom". Esta no es la primera vez que el joven artista demuestra su brillante talento en las redes sociales.