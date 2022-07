El motivo por el que Gwen Stefani fue duramente criticada

Si eras un adolescente en la década de 2000, recordarás el impacto de Gwen Stefani en la cultura popular. Todas las jovencitas soñaban ser como ella porque tenía todo: belleza, talento y fama.

Desde enseñarnos cómo deletrear bananas en la icónica Hollaback Girl hasta sus mechones rubios blanqueados y unos labios rojos característicos, Gwen Stefani llevaba la bandera de la música, la moda y el estilo que realmente significaban los años 90 y 2000. Pero no todo ha sido color de rosa, en más de una ocasión la han acusado de apropiación cultural y este año nuevamente se encuentra en el ojo de la tormenta.

Gwen Stefani ha sido acusada de apropiación cultural luego del lanzamiento de su nuevo video musical para la canción "Light My Fire" con Sean Paul y Shenseea.

En el video, se puede ver a la estrella luciendo rastas y usando un vestido con los colores de la bandera de Jamaica: verde, negro y amarillo.

La apariencia de Gwen Stefani en el video musical ha sido criticada, y muchos la acusan de apropiarse de la cultura jamaicana al usar rastas, al tiempo que hacen referencia a ejemplos pasados ????de su apropiación cultural.

Mientras tanto, muchos jamaicanos se han apresurado a defender a la cantante, citando su historia con la música reggae y ska de canciones como Hey Baby y Underneath All de No Doubt, argumentando que ella siempre ha tenido vínculos con la cultura.

“¡No toleraré ninguna calumnia contra @gwenstefani!”, dijo el músico jamaiquino Tokyo Diva. “Ella tiene un disco con Lady Saw titulado “Underneath it all” lanzado en 2001. El nombre de su hijo es Kingston ???? Ella es parte de la cultura y la ama. Si los jamaicanos no están molestos, nadie más debería estarlo”.

Gwen Stefani luciendo el look de la polémica.

La realidad es que no es la primera vez que la intérprete de “The Sweet Escape” ha sido acusada de apropiación cultural y posiblemente tampoco sea la última, pues su personalidad la lleva a hacer lo que desea sin pensar en las críticas que va a recibir

¿Qué opinas de esta polémica alrededor de Gwen Stefani?