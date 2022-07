El momento más difícil en la vida de Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio saltó a la fama en 2018 por su debut actoral en la película "Roma" de Alfonso Cuarón y desde entonces se destacó por sus trabajos humanitarios como Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO. Si bien hoy se encuentra en la cima del éxito, pasó por momentos difíciles en su vida.

La mexicana nació hace 28 años en Oaxaca siendo hija de Raúl Aparicio, de origen mixteco, y Margarita Martínez, de origen triqui. Se crió con sus hermanos Luna Edith y Alex Uriel, quien falleció a los 18 años. Aprendió a hablar lengua mixteca para poder participar de la película "Roma".

Su familia es de orígenes muy humildes y en varias entrevistas reveló que muchas veces no tuvo un hogar ni comida. Margarita Martínez trabaja como empleada doméstica y Yalitza Aparicio la acompañaba todos los días, ya que no tenía con quien dejarla, incluso reveló que esto la ayudó a formar su personaje en el film de Alfonso Cuarón.

Su éxito actoral la convirtió en la primera mujer indígena en ser nominada a un premio Oscar en la categoría de Mejor actriz, además de ser reconocida en otros galardones como los Premios Satellite y los Critics' Choice Movie Awards. Todas estas ganancias las utilizó para ayudar a familia, sin olvidarse de sus raíces.

Yalitza Aparicio y la discriminación

Si bien la mexicano alcanzó la fama, ésta también le valió una gran discriminación a la que le tuve que hacer frente durante estos años. Yalitza Aparicio recibió muchos comentarios racistas desde que se estrenó "Roma", no solo de parte de la audiencia sino de sus colegas de Hollywood.

“Lo hablaba con la actriz chilena Daniela Vega, cuando la conocí me dijo: ‘Es curioso que cuando estuve en los Óscar me agredieron y me dieron con todo; llegaste tú y pasó lo mismo’. Y no es porque seamos rostros nuevos, porque siempre hemos existido, pero somos diferentes a lo que están acostumbrados a ver", expresó la ex docente.

Y agregó: "Pensé: ‘No puede ser que exista esta discriminación y ese rechazo hacia nosotros mismos’. Lo veía en los comentarios y las críticas hacia mí, por ejemplo. Entendí que tengo una buena plataforma para inspirar a otras personas y no quiero que pasen por lo que pasé".

Yalitza Aparicio tiene 28 años.

Hoy, Yalitza Aparicio tiene más de 2 millones de seguidores en las redes y se convirtió en un hito de la cultura mexicana. Su última película, "Presencias", se estrenó en el 2022 y se encuentra grabando dos series para televisión que saldrán al aire el año que viene.

