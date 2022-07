El chiste de mal gusto que hicieron Raúl Velasco y Marco Antonio Solís en “Siempre en Domingo”

El conductor del icónico programa de televisión “Siempre en Domingo”, Raúl Velasco se puede decir que es una moneda de dos caras, por un lado, fue el encargado de proyectar la carrera de decenas de artistas que gracias a él se han hecho un lugar en el mundo del espectáculo. Por el otro, también tuvo un lado, podía sacar su lado oscuro y ser considerado un villano, ya que en más de una ocasión protagonizó escándalos al criticar a sus propios invitados, así como también realizar comentarios poco apropiados como el que le hizo a Marco Antonio Solís.

El compositor mexicano y el polémico presentador fueron protagonistas de un comentario sumamente machista en el recordado programa familiar de entretenimiento. Esta entrevista fue en el año 1987 mientras el grupo “Los Bukis” se presentaba en “Siempre en Domingo”. La banda de Marco Antonio Solís se encontraba promocionando el disco “Me volví a acordar de tí”.

"Los Bukis" en una presentación en "Siempre en Domingo".

Por aquellos años, Marco Antonio Solís también conocido como “El Buki”, ya era conocido por su talento y destacado como un excelente compositor dentro de la industria musical. El grupo “Los Bukis” en donde Marco Antonio Solís inició su carrera debutó en el programa de Raúl Velasco, en donde el cantante era una de los preferidos y más halagados por el presentador.

Velasco y Solís protagonizaron un momento sumamente machista.

Durante la entrevista, Raúl Velasco llenó elogios a Marco Antonio Solís por su gran talento y capacidad como imitador, y le pidió que hiciese una imitación de su papá y que de paso le contara al público cierta anécdota. Es así que los comentarios se volvieron sumamente machistas. “Cómo no, le decía yo a mi padre ‘necesito ya una novia, jefe’ y me decía ‘vete a Uruapan hombre, ahí hay unas muchachas gordas, güeras consíguela con unas manotas’ y yo decía ‘¿y para qué con las manotas?, para que avance que avance con la escoba porque si era una chiquita no avanzaba mucho”, contó Marco Antonio Solís, ''El Buki”, provocando las risas de Raúl Velasco y el público.

"¿Quién tiene manos grandotas para que avance con la escoba?”, preguntó Raúl Velasco al público que se encontraba viendo en vivo provocando una catarata de gritos en las fans de Marco Antonio Solís, quien al ver tanta emoción reiteró que quien fuera o quisiera ser su novia debía tener manos grandes no solo para la escoba, sino que también para cocinar, más concretamente “para hacer tortillas”.