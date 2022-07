El amor tóxico de José Eduardo Derbez que casi termina en un secuestro

José Eduardo Derbez es el hijo del comediante mexicano Eugenio Derbez y la actriz Victoria Ruffo. José comenzó su trayectoria artística en la telenovela juvenil “Mis XV” y luego a participado en varios proyectos. Gracias a su talento y carisma le va realmente bien en lo profesional, pero en el amor, aunque tuvo algunas experiencias sentimentales, aún no ha encontrado a su media naraja.

El hijo de Victoria Ruffo ha reconocido que él no es una persona que le guste mucho ponerse de novio, ya que prefiere formalizar una relación cuando encuentre a una mujer que lo haga feliz y de quien realmente se haya enamorado.

José Eduardo confesó que no es muy "noviero".

Sin embargo, a José Eduardo Derbez le pasó, como a muchas personas les tocó vivir, que alguna experiencia amorosa no terminó del todo bien. Entre sus no muchas relaciones, el hijo de Eugenio, tuvo una ex novia que intentó secuestrarlo luego de que terminara con ella.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, José Eduardo Derbez relató un hecho particular que ocurrió con una ex pareja que tuvo cuando era más joven. En esa ocasión, su ex novia llegó a su domicilio y le pidió que bajara al estacionamiento del departamento. José, pensó que sería una visita rápida ya que ya habían terminado, entonces bajó con sus serpientes y otros animales que tenía de mascota en ese entonces. Entre charla y charla, José Eduardo accedió a subir al vehículo de su ex novia. En ese momento, la mujer arrancó a toda velocidad y le reveló que lo llevaría a una cabaña que tenía en El Ajusco, y allí lo ataría para que nunca más se vaya de su lado.

José Eduardo pudo hacer recapacitar a su ex novia para evitar ser secuestrado.

José Eduardo Derbez pensó que era una broma, pero al ver la actitud determinada y el rostro serio de su ex, le agarró miedo y empezó a arrojar sus cosas por la ventana del vehículo, pero la mujer no detenía su furiosa marcha. Finalmente, el hijo de Eugenio Derbez terminó haciéndole recapacitar a su ex pareja y por fin consiguió que la chica lo llevara de vuelta a su departamento.

Luego de haber vivido una experiencia traumática, cuando logró bajarse del vehículo de la mujer, le dijo que estaba loca y que no quería volver a verla, amenazándola además con ponerle una demanda por lo que había hecho.

Y a pesar de que esa experiencia es uno de sus peores recuerdos románticos, el actor confesó que desde ese entonces no volvió a ver al que él considera el amor más tóxico que ha tenido.