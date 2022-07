Diego Boneta fue duramente criticado por “cantar mal”

El actor mexicano Diego Boneta está siendo blanco de críticas por parte de los usuarios en redes sociales, ya que se ha viralizado un video donde se lo puede ver cantando, pero muy lejos de parecerse a Luis Miguel. De esta manera, Boneta quedó expuesto por “cantar mal” y los comentarios se recrudecieron aún más teniendo en cuenta que el Diego ha dado vida a Luis Miguel en la bioserie de Netflix, y que incluso ha interpretado varios de los éxitos del “Sol de México”. Es por ello, que muchos de los fans, en este momento cuestionan sus dotes como cantante.

Diego Boneta estuvo lejos de cantar como lo hizo en la serie "Luis Miguel".

A través de la plataforma TikTok se compartió un video donde se ve a Diego Boneta en un bar, cantando con el acompañamiento de un pianista. Cuando todos los presentes pensaron endulzar sus oídos con la vos del “doble” de Liusmi, se llevaron una gran sorpresa, ya que el actor desentonó en casi todas las notas.

El actor interpretó un tema en inglés, y se lo pudo ver con una copa en una mano y el micrófono en la otra, presumiendo de su gran talento, pero lo que se pudo escuchar, no es lo que los fans están acostumbrados, es más, fue todo lo contrario. Por su parte la usuaria que compartió el video escribió: "te das cuenta que Luis Miguel canta horrible".

Diego Boneta en plana "actuación".

En el video se puede ver a un Diego Boneta cantando con los ojos cerrados, inspirado y con mucha concentración, además de varias personas que lo rodean escuchando el número artístico improvisado por el actor, aunque los rostros de los presentes daban signos de no estar disfrutando del espectáculo.

A pesar del polémico momento, muchos de sus fans lo defendieron con comentarios como "no lo puedo atacar, me cae bien", "está bien guapo", "es que uno borracho pues ya no canta igual", "en su defensa, con tragos no se puede cantar si no estás TAN acostumbrado a cantar", "que cante como se le dé la gana", "es perfecto" y "de mi bebé no van a estar hablando".

Por otro lado, estuvieron los que lo criticaron. "La cara del muchacho de atrás", "siempre canto feíto desde código fama", "pues si, no es cantante, solo es actor, nada que ver con Luis Miguel, hasta ofende la comparación con un dios como L.M", "claro ejemplo de que Micky solo hay uno", "no hay defensa para la gente que no tiene talento, lo que se ve no se juzga" y "Luis Miguel siempre imitado; jamás igualado" fueron algunos de los comentarios en su contra.