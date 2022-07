Aislinn Derbez y Jonathan Kubben se separaron por este motivo

Desde hace semanas que se venía hablando sobre la supuesta separación entre Aislinn Derbez y Jonathan Kubben. Finalmente fue la actriz quien aprovechó la pregunta de un seguidor para confirmar la noticia.

La hija de Eugenio Derbez aprovechó su cuenta de Instagram para interactuar con sus seguidores, por lo que dejó una caja de preguntas para que le comentaran lo que quisieran que ella les respondiera. Uno de sus fanáticos lanzó la pregunta que todos querían hacer y escribió “¿Tienes novio?”.

Frente a esta pregunta Aislinn Derbez compartió una foto rodeada de amigos y escribió: “Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera. Antes ponía mi atención sólo en la familia y en la pareja y ahora estoy encontrando la comunidad que tanta falta me hacía, conectándome con viejos amigos, conociendo muchos nuevos, abriéndome a planes diferentes que me llenan muchísimo”.

Tras esta respuesta aprovechó otra cajita de preguntas para explayarse más. Una persona le preguntó “cómo se dejaba a alguien que amas pero han tratado tantos años y no son felices”. A lo que ella respondió “Nuestra energía es lo único que verdaderamente nos pertenece y cuidarla es nuestra responsabilidad” y agregó que es un acto de valentía alejarte de las personas que te hacen mal.

Estas dos respuestas fueron la confirmación que todos estábamos esperando sobre el estado de su relación con Jonathan Kubben. Pero, ¿cuál es el motivo por el que no siguen juntos? De esto se ha estado hablando mucho en las últimas horas y se han hecho muchas especulaciones al respecto.

¿Por qué se separaron Aislinn Derbez y Jonathan Kubben?

A diferencia de la relación que mantuvo con Mauricio Ochmann, Aislinn Derbez esta vez decidió mantener toda su relación con Jonathan Kubben lo más privada posible. Es por eso que incluso confirmaron que estaban saliendo en diciembre de 2021, meses después de haber comenzado a estar juntos.

Aislinn Derbez y Jonathan Kubben han decidido tomar caminos separados.

De la misma manera se mantuvo toda su relación, solamente iban publicando algunas fotos y frases juntos, pero sin mayores detalles. Es por todo esto que no sorprende que el verdadero motivo de su ruptura no lo hayan hecho público, y seguramente se mantenga así.

Sin embargo, una de las teorías más comunes entre algunos medios indicarían que fue sencillamente una cuestión de química en la pareja y que entendieron que no eran compatibles para una relación en el largo plazo.

