Demi Lovato tuvo un accidente doméstico que la obligó a cambiar su look

Demi Lovato está de vuelta en escena. Si bien la actriz y cantante nunca se alejó de la música, actualmente se encuentra en pleno pre lanzamiento de su octavo disco de estudio, que se llama Holy Fvck y saldrá el próximo agosto y está a punto de comenzar su gira por Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica.

Durante su visita al programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon presentó el primer sencillo de su álbum, Skin Of My Teeth, que ya es todo un éxito. Y luego continuó con el lanzamiento de su segundo tema, Substance.

Demi Lovato.

Para promocionar sus recientes novedades musicales visitó el programa de Jimmy Kimmel y aquella aparición publica sacó a la luz un accidente que sufrió Demi Lovato poco antes de salir al aire.

La cantante apareció en escena luciendo una peluca y llamó mucho la atención. La artista de 29 años le contó lo sucedido al conductor invitado, Mark Rober y dio a entender el por qué de la particular pieza en su cabeza.

“Estaba recogiendo algo del suelo que se me cayó y, como yo soy una fanática de las piedras, tengo una amatista que es así de alta”, comenzó diciendo mientras mostraba con la mano el tamaño de la piedra.

“Me agaché para recoger algo, no vi la amatista y me golpeé la cabeza. Tuvieron que darme tres puntos, en mi cara”, confió Demi Lovato y mostró que la peluca utilizada tenía flequillo y le tapaba la parte del corte para que no se vea.

Demi con peluca para tapar la cicatriz.

“Pensé: ‘tengo que ir al show de Kimmel, ¿qué hago?’ Así que hice lo que haría cualquier persona en su sano juicio, lo subí a TikTok”, confió entre risas.