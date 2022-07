De qué compañero de Stranger Things se despidió Millie Bobby Brown

Si quedaban dudas sobre el talento de Millie Bobby Brown, la cuarta temporada de Stranger Things las derribó a todas. La actriz de 18 años dejó enloquecidos a los fanáticos de la historia creada por los hermanos Duffer luego de romperla con su interpretación en esta última y tan esperada entrega.

La figura más deseada por las productoras más importantes de la industria del cine demostró que no necesita tantos años de trayectoria para ser una de las mujeres más prometedoras de la pantalla. Y Netflix eso lo tiene muy claro, dado que la tiene entre sus favoritas para su nuevo proyecto de ciencia ficción, The Electric State, que estará dirigido por los hermanos Russo.

Millie Bobby Brown de vacaciones en Europa.

Pero mientras tanto, y luego de darlo todo promocionando Stranger Thigns, Millie Bobby Brown se tomó unas merecidas vacaciones por Europa en compañía de su novio, Jake Bongiovi, hijo del músico Jon Bon Jovi.

Antes de partir, la intérprete de Eleven se despidió de sus compañeros de elenco, que ya forman parte de su círculo más cercado de amigos. Principalmente lo hizo de Noah Schnapp, con quien tiene una relación muy especial y con el que hizo un pacto a futuro.

Millie y el actor que le da vida a Will contaron que ambos se comprometieron a que si a los 40 años no habían encontrado el amor, probarían el compromiso entre ellos. “Dijimos que si no estamos casados a los 40, nos casaremos entre nosotros. Porque seríamos buenos compañeros de departamento”, contó la actriz.

Pero en esta ocasión, y luego de pasar largas horas de rodaje y promoción juntos, Bobby Brown le dedicó unas palabras especiales de despedida, a través de una canción, antes de irse de vacaciones a quien considera su mejor amigo. Para eso la adolescente recurrió a sus redes sociales.

La foto inédita que compartió Millie.

Fue allí donde Millie Bobby Brown publicó una foto inédita junto a Noah Shcnapp y la acompañó por unas palabras muy especiales: “¿Dónde se fue todo el tiempo? Está empezando a volar. Mira cómo van las manos saludando adiós”.

Aquellas letras datan de la canción de Dr. Dog llamada Where’d all the time go? y la utilizó como forma de despedirse de Noah por un tiempo, porque no hay que olvidar que en dos años tendremos de regreso a los chicos más famosos de Hopkins.