“Sus películas carecen de mujeres”, así criticó Juliette Binoche el trabajo de Steven Spielberg

La historia está cambiando de a poco. Hace dos décadas en contexto era tan distinto que, comparado con el escenario actual, prácticamente no había mujeres en la industria cinematográfica ni en ninguna otra. Las actrices tenían papales muy pequeños y casi no había cerebros femeninos liderando grandes proyectos en la dirección o producción de los films. Pero insistimos, la historia está cambiando y el trabajo de las mujeres en este rubro cada vez es más increíble superando todas las expectativas.

La actriz francesa y ganadora del Oscar, Juliette Binoche, comentó recientemente en una entrevista que, aunque no descarta trabajar en el futuro con el multipremiado director estadounidense Steven Spielberg, considera que el genio detrás de La lista de Schindler y Tiburón es “un director de hombres”.

Si bien la apreciación que la estrella de la película Chocolat, de 58 años, hizo sobre Spielberg podría parecer un reproche o señalamiento de una actitud machista, lo cierto es que Binoche recordó que ya en tres ocasiones ha estado a punto de trabajar bajo las órdenes del estadounidense ganador de tres premios Oscar, aunque hasta ahora nunca lo ha podido concretar.

Juliette Binoche enumeró en una entrevista con Variety las tres ocasiones en que rechazó proyectos dirigidos por Steven Spielberg, cineasta con el que hasta el momento no ha podido trabajar pero con quien no descarta la idea de hacerlo en el futuro, según comentó la actriz, a pesar de que considera que a sus películas les hace falta mayor presencia femenina y que él es más bien un “director de hombres”.

Juliette Binoche.

"La primera vez fue para Indiana Jones, porque estaba haciendo Los amantes del Puente Nuevo con Leos Carax. La segunda vez, para La lista de Schindler, estaba embarazada, y luego para los dinosaurios (Jurassic Park), ya me había comprometido con Tres colores: Azul (de Krzysztof Kieslowski)", detalló la actriz que dará vida a Coco Chanel en The new look, una nueva serie que aborda el ascenso de Christian Dior en el mundo de la moda francesa, que produce Apple TV+.

Juliette Binoche, ganadora del Oscar a Mejor Actriz de Reparto por El paciente inglés, mencionó en la entrevista la curiosidad profesional que sentía por ver el proceso creativo de Steven Spielberg, en específico cuando dirigió la primera película de la franquicia de Jurassic Park y fue en ese momento cuando la actriz hizo el comentario sobre la forma en que el estadounidense aborda el cine desde una perspectiva muy masculina y aprovechó para mencionar a otro director que, de acuerdo con ella, sigue el mismo estilo.

Steven Spielberg.

"Hubiera sido divertido hacer Jurassic Park para ver cómo hace la película, pero al mismo tiempo, Spielberg es más un director de hombres, como Scorsese", apuntó Binoche, según información que dio a conocer People. Sin embargo, la actriz insistió en la charla con Variety que estaría dispuesta a trabajar con Spielberg o Scorsese en el futuro, dejando de lado la visión que tienen ambos sobre la cinematografía.

"Incluso si encuentro que su enfoque del cine es muy comercial, tienen una técnica fabulosa y muy propia, además de ser contadores de historias. Pero sus películas carecen de mujeres", remarcó la actriz. Tanto Steven Spielberg como Martin Scorsese han construido exitosas carreras en Hollywood con películas en las que destacan elencos y tramas predominantemente masculinos y haciendo mancuerna en muchas ocasiones con sus “actores fetiche”. Tom Hanks en el caso de Spielberg y Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, en el de Scorsese. Steven Spielberg junto a Martin Scorsese.

De entre las películas de Steven Spielberg que cuentan con figuras y elencos marcadamente masculinos podemos citar La lista de Schindler, Rescatando al soldado Ryan y Tiburón, así como las miniseries que produjo sobre temas bélicos, A band of brothers y The Pacific. Mientras que Martin Scorsese es famoso por películas estelarizadas por hombres y con repartos notablemente masculinos como Buenos muchachos, The irishman, Toro salvaje.