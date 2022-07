“No quería que me besaran”, Yolanda Andrade confesó que abandonó las telenovelas por su relación con Montserrat Oliver

Dicen que si querés ser feliz en el amor y no sufrir ningún contratiempo tenés que quedarte con tu mejor amigo o amiga. Es quien te conoce a la perfección, quien no comparte tus mismos gustos poro los acepta, el que sabe de tus más profundas tristezas y, también, quien sabe cómo alegrarte el día, el que resalta tus virtudes e ignora tus defectos, el que siempre va a quererte sinceramente. Pero en algunas ocasiones confundir la amistad con enamoramiento puede salir mal.

Esta es la historia de Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, quienes han consolidado a lo largo de los años, una mancuerna en la conducción donde hacen gala de su personalidad desfachatada. Sin embargo, además de ser buenas amigas, por casi una década mantuvieron un intenso romance. Fue así que, en esta ocasión, Yolanda Andrade optó por recordar aquellas épocas y señaló que, por culpa de su compañera, abandonó las telenovelas.

Fue durante una reciente emisión del programa Montse & Joe, donde Montserrat retomó su antigua relación y señaló que más allá de las pantallas, Yolanda es una persona muy emocional. “Cuando no está actuando, le gusta ponerle drama a su vida, ella es una apasionada”, señaló. Ante esto, Andrade no se quedó callada y puntualizó que si decidió abandonar la industria de las telenovelas mexicanas fue porque así lo quiso Montserrat en su momento.

“Hace años que no trabajo y, ¿sabes por qué no hice telenovelas? Porque no quería que me besara nadie”, apuntó Yolanda. Montserrat Oliver contraatacó ante la situación y señaló: “Por mi culpa, todo es mi culpa, está bien”. Cabe recordar que a inicios de los 2000, Montserrat habló por primera vez de cómo surgió su romance con Yolanda Andrade para el programa de Youtube de Jorge El Burro Van Rankin.

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver.

“Yo me enamoré de mi marido, hubo un problema, y pasa que uno tiene cierta edad y que uno no quisiera tener ese problema, conozco a Yolanda y me trata mejor que cualquier hombre con el que hubiera salido”, dijo la conductora. “Es el caballero más caballero que he tenido en mi vida”, apuntó en ese entonces la conductora. “Me enamoro de Yolanda, decía yo “¿Cómo es posible que me estoy enamorando de una pinch* vieja si no me gustan las mujeres? (…) Hasta que me dejé y dije: ‘¿Qué tiene que ver? Dije qué pedo, ahora resulta que me van a gustar las viejas porque este wey no hace bien las cosas…”, recordó.

Sin embargo continuó su relación con la también actriz de telenovelas como Las secretas intenciones, misma que duró diez años, aunque al principio seguía teniendo “sus dudas” el amor que sentía entonces por Yolanda la animó a continuar en la relación. “Pero aún así, porque corté con Yolanda también, yo tenía mis dudas, decía: ‘¿Cómo puede ser posible que estoy aquí y no he tenido nada que ver con un hombre? No puede ser, si a mí siempre me gustaron, ¿me explico?’. Yo tenía muchas dudas, de hecho si alguna vez me movió el tapete alguien, era un hombre e hice sufrir a Yolanda, según en qué momentos también, pero también Yolanda probó de todo”, añadió la famosa.

Yolanda Andrade junto a Montserrat Oliver.

Aunque después de un largo tiempo, su relación culminó, las dos llegaron al acuerdo de que seguirían trabajando juntas. “Diez años que adoré, que aprendí muchísimo con Yolanda, ella tenía que crecer en ciertos aspectos, bebía demasiado, no hay que juzgar… yo quería vivir, porque sentía que no había vivido. No acabamos en buen plan, te acabas odiando, pero teníamos un programa juntas. Pero hay un amor muy sincero entre nosotras, yo creo de otras vidas”, resaltó.