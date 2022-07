Nadia Ferreira, la prometida de Marc Anthony, tiene muñeca propia

Cuando Nadia Ferreira se presentó al certamen de Miss Universo 2021 jamás imaginó todo lo que el futuro le depararía. Lo cierto es que el mundo entero quedó impactado con su belleza y entre tantos nuevos admiradores que consiguió a partir de ese entonces, había uno muy especial, el cantante de salsa Marc Anthony, quien quedó flechado con la paraguaya y en cuestión de meses le propuso matrimonio regalándole un espectacular anillo de compromiso.

Ahora, desde Tailandia, una talentosa artista reprodujo la belleza de Nadia y la convirtió en muñeca. Se trata de Grace Panisara, una diseñadora tailandesa es conocida en las redes por recrear los vestidos y la belleza de las concursantes de Miss Universo en forma de muñeca. De la última edición de Miss Universo, Panisara recreó a Miss India, Miss Sudáfrica, a la ex miss Universo Andrea Meza y a Nadia Ferreira.

Es increíble el parecido de la muñeca con Nadia Ferreira.

Panisara cuidó todos los detalles para que la muñeca de Nadia sea idéntica a la Miss Paraguay, quien quedó impresionada con su réplica y le escribió a la tailandesa: "Tan hermosa, muchas gracias!!"

Panisara se enfocó en cada detalle de la muñeca, desde el maquillaje, el cabello, la sonrisa, y por supuesto el inolvidable vestido que originalmente fue creado por la diseñadora Ilse Jara para la gala. La muñeca es la réplica exacta de la bella prometida de Marc Anthony, quien impactó con su belleza en el último certamen de Miss Universo celebrado en Israel en diciembre de 2021.

Grace Panisara cuidó todos los detalles.

Sin lugar a dudas, Nadia Ferreira está construyendo su propia carrera, y ya no solo la están relacionando como la novia de Marc Anthony. Es que en los últimos meses Nadia ha estado en las tapas de todos los medios por su relación con el salsero y su posterior compromiso. En poco tiempo, la modelo, ha ganado confianza y se desenvuelve con total naturalidad entre todas las celebridades con las que se está relacionando.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Anthony se enamora de una modelo. En el 2000, estuvo casado con la ex Miss Universo Dayanara Torres, con quien tiene dos hijos. En el 2014 contrajo matrimonio con la modelo venezolana Shannon De Lima. La cantante Jennifer López y madre de sus gemelos Emme y Max, ha sido la única de sus esposas hasta el momento, que no ha hecho su carrera en las pasarelas.