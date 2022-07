Khloé Kardashian decidió tener su segundo hijo antes de enterarse de la infidelidad de Tristán Thompson

En ocasiones, tomamos las decisiones más importantes de nuestras vidas en momentos en donde todo tambalea o todo parece que se va por el barranco. Sin embargo, estas elecciones son las que nos dejan algún tipo de aprendizaje y nos hacen más fuertes para poder con todo lo que nos tiene preparado el futuro.

Esta semana nos enteramos que Khloé Kardashian y su ex Tristan Thompson se convertirán en papás por segunda ocasión. Ahora fuentes cercanas a la pareja revelaron el sexo del bebé que está apunto de nacer. La ex pareja decidió que para cumplir el sueño de ella (que su primogénita se convierta en hermana mayor) buscaron un vientre de alquiler.

El círculo cercano de Khloé también reveló que la decisión de convertirse en mamá otra vez al lado de Tristan se tomó antes de la infidelidad del deportista con la entrenadora personal de 31 años, Maralee Nichols, que provocó la separación definitiva de las estrellas.

Tristan Thompson y Khloé Kardashian.

Una fuente cercana confirmó a Page Six que Kardashian y Thompson tendrán un niño, que nacerá pronto vía subrogada. "Khloé siempre ha querido un hermanito para True y decidió seguir adelante con tener el bebé con el apoyo de su familia". La primogénita de la pareja nació hace cuatro años. "Podemos confirmar que True tendrá un hermano que fue concebido en noviembre", confirmó el representante de la integrante de The Kardashians. "Khloé está increíblemente agradecida con la extraordinaria mamá subrogada por una bendición tan hermosa. Nos gustaría pedir amabilidad y privacidad para que Khloé pueda concentrarse en su familia".

La fuente dejó en claro que Kardashian, de 38 años, y Thompson, de 31, no han vuelto a estar juntos y no han hablado desde diciembre. Fue durante ese mes que la estrella de la NBA se vio envuelto en otro escándalo de infidelidad. Al mes siguiente admitió que había engendrado a su tercer hijo. La razón por la que Khloé siguió adelante con el proceso es que ella no se enteró de la traición sino hasta después de tomada la decisión de darle un hermanito a True: "El bebé fue concebido a través de un vientre sustituto antes de que se revelara a Kardashian y al público que Tristan iba a tener un bebé con otra persona".

Tristan Thompson junto a Khloé Kardashian.

La misma fuente insistió que "para entonces, Khloé pensaba 'Lo haré sola'". Otra de las razones por las que la empresaria quiso mantener en secreto el embarazo fue priorizar su salud mental, aunque un informante le dijo a E! News que ella estaba tratando de mantener en secreto las noticias sobre su creciente familia. "Khloé mantuvo el embarazo en secreto para proteger la privacidad y seguridad de la mamá subrogada, y para proteger su salud mental del juicio del público como resultado de las acciones de Tristan", indicó la fuente. Resulta que la próxima llegada del bebé había sido tan secreta que ni siquiera estaba enterado su círculo íntimo.

Khloé junto a su hija True.

Khloé y su representante finalmente emitieron una declaración "incluso antes de que tuviera la oportunidad de decirle personalmente a sus familiares y amigos más cercanos", quienes se enteraron de la noticia junto con sus fans. Por el momento, Tristan no se ha referido públicamente al embarazo.