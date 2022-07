Bon Jovi reveló que piensa de Millie Bobby Brown, la novia de su hijo

Millie Bobby Brown está en su mejor momento, tanto personal como profesional. Además del reciente éxito que dejó la cuarta temporada de Stranger Things, la actriz se encuentra muy enamorada de su novio, Jake Bongiovi, hijo del músico Jon Bon Jovi.

La estrella de 18 años demostró todo su potencial actoral en esta nueva entrega de la serie de Netflix creada por los hermanos Duffer. Pero parece que tanto recorrido de programas para hacerle la prensa al show la dejó exhausta y decidió tomarse unos días de descanso junto a su pareja.

Millie Bobby Brown de vacaciones con su novio.

La primera vez que Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi hicieron una aparición oficial como pareja fue en la red carpet de los premios BAFTA, en Londres, en los primeros meses del año. Luego lo repitieron en la presentación de Stranger Things y conquistaron las cámaras que se rindieron a sus pies para fotografiarlos.

Aunque se sabe que los jóvenes están juntos hace un año y que se conocieron por amigos en común, quien no había hablando al respecto hasta ahora había sido Bon Jovi, que finalmente rompió el silencio y contó qué piensa de la novia de su hijo de 20 años.

En diálogo con Hollywood Life, el músico estadounidense aseguró que “adora” a la pareja de Jake y que está muy feliz de verlos juntos, dado que ambos se hacen muy bien mutuamente.

Según relata el mencionado medio, Bon Jovi y su mujer, Dorothea, creen que Millie Bobby Brown y su novio son muy parecidos y tienen muchas cosas en común. Además, compararon la relación de los jóvenes con la suya y dijeron que tienen muchos paralelismos.

Millie y Jake en la premiere de Stranger Things.

Para cerrar sus declaraciones, el artista de rock aseguró que le tiene mucha fe a la relación entre ellos y que no lo considera un amor pasajero, sino un vínculo más afianzado. Esto demuestra que Millie Bobby Brown no solo conquista a la audiencia de Stranger Things sino también a su suegro, que no es tarea fácil.