La faceta influencer de Kylie Jenner está en riesgo cuando Travis Scott fuma cerca de ella

En distintas partes del mundo el consumo de cannabis se ha legalizado y este hecho fue visto como una muy buena oportunidad para los grandes empresarios que buscan explotar el negocio al máximo. Asimismo, la marihuana está ligada al mundo de la música rap, entre otros géneros, y Travis Scott, al igual que muchos de sus compañeros de profesión, han querido profundizar en esto para crear su propia línea de cannabis.

Por supuesto, como buen empresario, quiere asegurarse de que cumple los estándares de calidad esperados y qué mejor forma de hacerlo que probando él mismo tanto su producto como el de sus competidores para estudiar cómo puede seguir mejorando. El problema es que a su pareja Kylie Jenner no le hace ninguna gracia este hábito y lo ha dejado claro en su última publicación de Instagram. Sin embargo, lo que pone de muy mal humor a la empresaria no es pensar cómo pueda afectar el fumar a la salud de Travis, sino que esta costumbre se interponga en su faceta de influencer.

Hace unos días Kylie le pidió a su pareja que la retratara durante una de sus salidas nocturnas para compartir luego esas imágenes con todos sus seguidores, y no le gustó nada descubrir que las imágenes habían salido mal porque su novio no había dejado de fumar en ningún momento mientras sujetaba el teléfono.

Kylie Jenner junto a Travis Scott.

"Esta no soy yo mirando las fotos que Travis me hizo porque hay humo en todas", escribió con sarcasmo en Instagram. En cualquier caso, al final publicó las instantáneas igualmente para mostrar el atuendo que había elegido para la ocasión. Sin embargo, pese a los conflictos que este mal hábito provoque en su relación, recientemente se dijo que el nacimiento de su segundo hijo dio un vuelco importante a la relación entre Kylie y Travis generado un vínculo más fuerte entre ellos, a pesar de que para la integrante de las Kardashian no ha sido fácil recuperar su antigua vida.

Una fuente cercana a la familia explicó a Entertainment Tonight cómo la empresaria ha tenido que sortear esta nueva faceta en su vida como mamá de dos pequeños, Stormi Webster, de cuatro años, y un pequeño varón de seis meses.

Travis Scott junto a Kylie Jenner.

"Se están acostumbrando a tener dos niños pequeños y es un proceso de día a día, pero en general, lo están haciendo muy bien. Se prepararon como pudieron para esto, y ambos lo deseaban más que a nada. Kylie se ha centrado en volver a su rutina y hacer ejercicio con regularidad. Ha estado comiendo sano y pasando tiempo con toda su familia y amigos cercanos”, detalló la fuente.

En cuanto al papel que ha desempeñado Travis Scott con la llegada del nuevo bebé, el informante agregó que siempre ha sido amoroso y práctico que trata de resolver las situaciones de la manera más sencilla, lo cual es bien valorado por Kylie. "Travis siempre ha sido un papá extremadamente práctico y siempre está al lado de Kylie. Es dedicado y muy protector. Se asegura de mostrar a Kylie y a sus pequeños lo queridos que son de muchas maneras. Les va bien como pareja desde que dieron la bienvenida a su segundo hijo”, publicó Entertainment Tonight.