Estos son los motivos por los que YouTube eliminó todos los canales de la polémica influencer YosStop

Luego de haberse quedado embarazada y contraído matrimonio, parecía que Yoseline Hoffman, más conocida como “YosStop” finalmente conseguiría llevar una vida tranquila y en clama. Sin embargo, al parecer, los conflictos no dejan en paz a la influencer mexicana, ya que acaba de revelar que la plataforma de videos YouTube, cerró todas sus cuentas de un día para el otro.

Desde su cuenta de Instagram, YosStop denunció que YouTube cerró todas sus cuentas sin ninguna razón aparente, incluso aquellas donde monetizaba contenidos, además de un podcast que realizaba con su esposo, el músico e influencer, Gerardo González.

Según la influencer YouTube le cerró sus canales sin previo aviso.

La polémica influencer utilizó sus otras redes sociales para pedir explicación a la plataforma de videos, ya que no ha recibido ninguna notificación de advertencia por parte de la empresa, por lo que no tuvo tiempo de descargar sus videos. De igual manera, hizo su descargo diciendo que es injusta la decisión que tomó la compañía.

“Me siguen preguntado si yo quité mis canales, no, yo no fui. YouTube de repente los borró sin justificación, ni ninguna razón. También el de Gerardo y no sabemos porque. Aún no hemos recibido respuesta, esperemos que esta semana nos digan algo”, compartió la influencer con sus seguidores.

También cerraron los canales de su esposo Gerardo González.

Por otra parte, dijo que si se tratara de su problema legal, haciendo referencia de la prisión preventiva que cumplió hace unos meses por el caso Ainara, comentó que ya hace tiempo de eso, por lo cual no sabe el motivo por el que YouTube dio de baja sus cuentas. “Yo ya no tengo antecedentes, y si hubiera sido el caso, lo habrían hecho desde hace tiempo, ¿por qué ahorita?, se quejó la youtuber.

Youtube le responde a YosStop

Luego de que Hoffman haga pública su denuncia, un vocero de la compañía dijo a la prensa que YouTube ya le había notificado a la influencer en el año 2021 que si no se adecuaba a los lineamientos de seguridad de la plataforma, procederían a sancionarla. “En el 2021 se suspendieron los canales de YosStop del programa de monetización, YouTube Partner Program, por violar los lineamientos sobre responsabilidad de los creadores, desde entonces notificamos a la creadora las consecuencias de eludir las condiciones sobre los términos del servicio”, aclaró el vocero.

Según el representante de YouTube, Hoffman y su esposo cometieron infracciones a los lineamientos del sitio como monetizar a través de otras cuentas mientras YouTube Partner estaba suspendido, lo cual significa que incurrieron en una falta considerable.