Este es el motivo por el que Ana de Armas huyó de Los Ángeles tras su ruptura con Ben Affleck

En este caso no se podría decir que ‘escapó’, o sí, pero por una buena razón: la búsqueda de paz y tranquilidad. Resulta un halago tener a los medios de comunicación pendientes de ti todos los días pero a veces puede ser perjudicial cuando los flashes te ciegan sacando a pasear cinco minutos a tu mascota. ¿Dónde queda la intimidad y los momentos en soledad tan necesarios? Esta fue la verdadera razón por la que la cubana Ana de Armas se mudó a Nueva York y ahora puede cuidar mucho mejor su privacidad.

Ana de Armas vive actualmente muy feliz en la ciudad de Nueva York, pero meses antes no estaba tan cómoda en su lugar de residencia. En una reciente entrevista explicó por qué huyó de Los Ángeles, y su ruptura con un actor muy famoso tuvo mucho que ver con eso. La relación de De Armas con Ben Affleck la lanzó al centro de atención de Hollywood antes de que se estrenara la película que protagonizaron juntos, Deep Water. Los dos salieron durante unos 10 meses, a partir de marzo de 2020, y fueron vistos en vacaciones románticas incluso en la Cuba natal de Ana, así como en Costa Rica y Los Ángeles.

Armas le dijo a ELLE que los paparazzi y la atención de los medios que recibió por el romance fueron "horribles" y agregó: "Esa es una de las razones por las que dejé Los Ángeles". En mayo de 2020, De Armas y Affleck hicieron su romance oficial en Instagram y la actriz compartió fotos de los dos caminando.

Ben Affleck y Ana de Armas.

Más tarde, ese mismo mes, fueron filmados besándose en medio del desierto en el video musical Antes que el mundo se acabe del rapero Residente. Ana conoció a Jennifer Garner y en agosto de 2020 incluso fue visto mudándose a su casa, pero después de pasar las vacaciones juntos, cancelaron sus planes de vivir juntos. Según los informes, los actores cortaron en una llamada telefónica en enero de 2021. Poco después, De Armas eliminó su cuenta de Twitter y se mudó a la ciudad de Nueva York. "Eliminé Twitter hace años", dijo en la entrevista. "Apenas he estado en Instagram durante casi un año".

Ana le dijo a ELLE que había visto cómo el público examinaba la vida de otros artistas, pero cuando le sucedió a ella, se dio cuenta de que tenía que irse de California. "Pasar por eso me confirmó mis pensamientos sobre: 'Este no es el lugar para mí'", dijo. "Se volvió demasiado. No hay escape. No hay salida".

Ben Affleck y Ana de Armas.

Ahora, De Armas vive en Nueva York con su novio, el ejecutivo de Tinder Paul Boukadakis, a quien conoció durante la pandemia. Mientras tanto, Affleck está comprometido con Jennifer Lopez, con quien salió por primera vez y con quien también estuvo comprometida a principios de la década de 2000.