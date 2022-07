Emily Blunt reveló del trastorno que padeció de niña y que marcó su vida para siempre

En la industria del cine, y sobretodo en el mundo de Hollywood, suele suceder que algunas figuras igual de talentosas y galardonadas pasan un poco más desapercibidas que otras. Pero no por eso no merecen el mismo reconocimiento, y ese es el caso de Emily Blunt, quien es una de las más grandes actrices de la década.

Ganadora de un Globo de Oro por su papel en la miniserie La hija de Gideon y con más de diez premios en su haber, la artista de 39 años está en este momento se está preparando para protagonizar su nuevo proyecto, un thriller del director David Yates, conocido por su trabajo en Animales Fantásticos y Harry Potter.

Pero en las últimas horas, Emily Blunt se convirtió en noticia y no por algo que tenga que ver con su costado profesional, sino porque abrió un poco la puerta de su vida personal y dejó conocer al mundo un poco más sobre su historia. Hace algunos días atrás la actriz estuvo a cargo de la conducción de un evento del Instituto Americano de Tartamudeo.

Fue por eso que la estrella de El diablo viste a la moda habló con la revista People, en la que remarcó la importancia de hablar sobre la tartamudez y decidió sacar a la luz su propia experiencia personal con el trastorno, remarcando que lo padeció y que fue la actuación quién la ayudó.

Emily aseguró que su tartamudeo, que lo padeció durante la adolescente y que marcó aquella época de su vida, no se curó del todo pero si disminuyó bastante gracias a su carrera: “Para mí la actuación fue una especie de invitación a hablar con fluidez por primera vez”.

“No diría que el tartamudeo es la razón por la que me he aventurado a actuar, pero fue bastante impactante la primera vez que pude hablar haciendo una voz tonta o un acento fingiendo ser otra persona… La gente no hablará mucho de esto si no tiene suficiente exposición, y hay millones de personas en todo el mundo luchan con este trastorno”, expresó la actriz.

Además, Emily Blunt reflexionó: “Creo que (la palabra) es una fuerza que mueve mucho. Si no puedes expresarte, no puedes ser tú mismo. Y hay algo muy conmovedor en liberar a la gente de las garras de un impedimento del habla, porque es como una especie de impostor que vive en tu cuerpo”.

La artista confió que su su abuelo, su tío y un primo también son tartamudos y que ella se dio cuenta que lo padecía a los 6 o 7 años de edad: “Es biológico y a menudo es hereditario, no es tu culpa”.