Tras ser acusado por abuso sexual a una menor, Drake Bell rompió el silencio y habló sobre el hecho.

Las redes sociales se convirtieron en nuestras grandes aliadas para estar comunicados 24/7 con nuestros amigos y familiares pero también para seguir de cerca a nuestros ídolos. El problema es que si se les da un mal uso, pueden traer problemas realmente serios en los que se vea involucrada la justicia. Luego de la grave denuncia y de varios meses de silencio, el cantante y actor Drake Bell se hizo cargo de la acusación que recibió y de todo lo ocurrido. Sucedió que a mediados del año pasado fue sentenciado a dos años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario, luego de que una fan menor de edad lo acusara de abuso sexual.

En una entrevista con el programa de TV Azteca, Ventaneando, el actor contó todo lo que vivió en el proceso y la horrible experiencia que fue para él, ya que en esos momentos su esposa estaba embarazada y aunque no se quitó culpa, negó rotundamente haber violado a una menor. “Yo fui muy estúpido e irresponsable. Los fans te contactan en Instagram, pero hubo una chica con la que platiqué y no puse atención a su edad. Al conversar con ella, se obsesionó y cuando me enteré de su edad corté la comunicación y la bloqueé y eso le molestó”, expresó el actor.

Drake Bell decidió declararse culpable por haber coqueteado con una menor de edad, sin embargo, no por haber abusado de ella, pues según sus palabras, los estudios periciales le dieron la razón a él, en ese sentido.

Drake Bell.

El entrevistador le cuestionó si había violado a la chica, a lo que él respondió: “No, claro que no hice nada de lo que ella dice y afortunadamente la evidencia forense lo demostró”. Asimismo, agregó que se declaró culpable porque de cualquier manera, hablar con una chica menor de edad, de la manera en la que Drake lo hizo le hubiera traído consecuencias y por esa razón es que su proceso se acortó a 18 meses.

“De todos modos hubiera estado en problemas por mi acto irresponsable de no saber lo que debí haber sabido, hubiéramos tenido el mismo resultado pero hubiera salido en la prensa, hubiera sido como el juicio de Depp. Todos viéndolo bajo el microscopio y me acababa de enterar que mi esposa estaba embarazada”. Y es que Janet Von Schmeling, la esposa del cantante estadounidense, recibió amenazas por parte de la joven que lo acusó. De acuerdo con palabras de Bell, “ella inventó cosas que nunca sucedieron” para que luego eso desatará una investigación policíaca.

Drake Bell.

También se le cuestionó sobre si conoció a la menor y el dijo que sí, pero solo en conciertos en los que se tomaba fotos con varios fans y por poco tiempo. Añadió que nunca pasó algo fuera de lo común con ella. “Vino a conciertos, sí, pero conoces a fans y hay abrazos de 5 segundos y besos y autógrafos, pero nunca hubo ninguna actividad “extracurricular” sabes”, sentenció el intérprete.

Por otro lado, Drake Bell aclaró los rumores que circularon en varios medios norteamericanos sobre las consecuencias que le dejó la batalla legal, pues se decía que el actor estaría en las listas de violadores. “Algunos reportes decían que en California me iban a poner en los registros de violadores y nada de eso fue verdad. Acabo de llegar de Europa, estoy en México todo el tiempo y si alguna de las acusaciones en mi contra fueran reales, yo no estaría aquí sentado. Literalmente el delito fue distribuir temas lastimosos a jóvenes, básicamente fue como ligar con una chica que no sabía que era menor de edad, eso fue todo”.

Actualmente, el cantante se encuentra en México, ya que es un país que le encanta y es por eso que dio la entrevista para Ventaneando, pues había pasado mucho tiempo sin que él expresara alguna declaración profunda acerca del juicio y la resolución del mismo.