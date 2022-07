Toni Costa reveló el cambió que decidió realizar cuando se separó de Adamari López

El bailarín Toni Costa se ha convertido en una de las revelaciones de esta segunda edición del reality show “La casa de los famosos” de Telemundo. Y es que a menos de un mes del final de la “casa” quedan pocos participantes con chances de ganar el premio mayor, y uno de ellos es sin dudas el español. Su participación ha ido de menor a mayor, y hoy goza de una gran popularidad, producto a sus intervenciones e interacción con sus demás compañeros, así como también las confesiones realizadas sobre su vida en pareja con la conductora y madre de su hija, Adamari López.

El bailarín supo convivir a la perfección con sus compañeros. Aunque por momentos le ganó la angustia, no permitió que esto se transforme en desesperación, y es por ello que con una personalidad que siempre trasmitió alegría a pesar de los momentos difíciles, hoy se encuentra entre los posibles ganadores, y con muy buenas chances. s que le tocó afrontar. Y no solo divirtió a los integrantes de la casa, esa buena vibra traspasó las pantallas y llegó hasta toda la teleaudiencia.

Costa confesó que luego de su separación tomó una decisión muy importante en su vida.

Durante toda la competencia, el instructor de Zumba supo desahogarse y mostrar su lado más sensible, sin importar lo que podrían llegar a comentar. Es por ello que a lo largo de todas estas semanas de encierro, Toni no dudó en contar detalles de su vida.

Las confesiones de Toni siguen y respecto a eso, este martes, en una conversación que mantuvo con Laura Bozzo y Nacho Casano en la cocina de la casa, reveló el importante cambio que decidió hacer en su vida tras separarse de Adamari López.

Desde que entró al reality, Costa reveló varios detalles de su relación con su ex pareja Adamari López.

El cambio

Durante toda su vida el bailarín tuvo que escuchar como las personas se dirigían hacia él en forma casi despectiva. Es que por su delgadez, la gente hacía hincapié en su aspecto físico y eso lo condicionaba al español. Cansado de aguantar esto, decidió hacer algo al respecto.

"Fue cuando me separé que ya me quedé solo, que uno se puede enfocar también más en uno mismo", contó el bailarín sobre el momento en el que inició su transformación física. "Siempre era: 'Estás flaco y flaco'. Pero así con un desprecio, con un asco como diciendo: 'Estás enfermo, ¿qué te pasa?'. Y me daba una rabia siempre porque sí puedes aguantar hasta un punto pero hay veces que ya dices: 'Joder, yo que estoy intentando hacer un poquito de ejercicio, no sé qué'. Y ya dije: 'Me cansé'", reveló Toni.

“Me puse con un entrenador personal, donde estaba viviendo con un amigo y entrenábamos juntos y ahí cambio de alimentación ejercicio, rutina y subí", detalló el bailarín. "Nadie más me ha vuelto a decir: '¡Qué flaco!'", finalizó Costa.