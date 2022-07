Quién es la nueva novia de Damian Lewis a un año de la muerte de su mujer, Helen McCrory

En abril del año pasado, el mundo del espectáculo y, sobretodo, la vida de Damian Lewis, se teñían de negro tras la dolorosa muerte de la actriz Helen McCrory, conocida por interpretar a la Tía Polly en la serie Peaky Blinders.

“Desconsolado, anunció que luego de una heroica batalla contra el cáncer, la hermosa y poderosa mujer que es Helen McCrory ha muerto pacíficamente en casa rodeada de una ola de amor de amigos y familia”, escribió en aquel entonces el actor en su cuenta de Twitter.

Damian Lewis y Helen McCrory.

Damian Lewis, protagonista de series como Billons y Homeland, se había casado con Helen el 4 de julio de 2007 y juntos tuvieron dos hijos en común, Manon y Gulliver. Tras una larga lucha contra un cáncer de mama, el artista británico y sus dos niños quedaron devastados con el desenlace. Sin embargo, él mismo remarco lo increíble que fue haberla conocido y expresó: “La amamos y sabemos qué afortunados somos de haberla tenido en nuestras vidas”.

Ahora, poco más de un año después, el actor comenzó a rehacer su vida y aprender a vivir con el dolor de su pérdida. Por ese motivo decidió volver a apostar al amor y sorprendió con su nueva pareja.

Según se conoció, Damian Lewis estaría en pareja con Alison Mosshart, cantante y líder de The Kills, banda que fundó con el guitarrista Jamie Hince, conocido por ser el ex de Kate Moss. Aparentemente todo en la pareja marcharía muy bien y ya habrían oficializado, porque la familia está al tanto.

Daily Mail publicó que el actor de Homeland y la cantante fueron vistos juntos en el metro de Londres y también en un evento en la Galería Serpentine. Luego se conocieron unas fotos en los que se los puede ver a ambos en la National Portrait Gallery.

Damian Lewis y Alison Mosshart.

Un detalle que no pasó desapercibido para la prensa y para los fanáticos, es que Lewis aún lleva puesto el anillo de casado con Helen McCrory, un indicativo del amor que aún siente por la madre de sus hijos.

Para dar por sentada la noticia, el mencionado medio se comunicó con la madre de Alison Mosshart y ella aseguró: “No sé si me van a reprochar haber contado todo esto, pero por supuesto, estamos muy felices por ella… Tienen amigos en común. Yo no sé cómo se conocieron exactamente, pero estoy bien con ello. Si ella es feliz, nosotros somos felices. Aún no he podido conocerlo, pero la verdad es que me gustaría mucho”.