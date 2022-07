¡Qué lujo! La hija de Jessica Simpson tuvo de niñeara a Selena Gómez

¿Recuerdan cuál fue su primer show en vivo? Y también, ¿cuántos años tenían y quién los acompañó? Seguramente sea uno de los momentos que más recuerdan porque es muy esperado. Todos queremos asistir al espectáculo de nuestro ídolo y sentir la conexión y la vibración con miles de personas más que se encuentran allí por el mismo motivo. La única diferencia que se desata en aquella emoción tan intensa y alegre por estar en el lugar en el que queremos estar puede ser nuestro acompañante. Porque no cualquiera tiene la suerte de que lo lleve a un concierto nada más y nada menos que Selena Gomez.

Cabe destacar que Selena Gomez es una cantante, compositora, actriz, productora, empresaria, activista, embajadora de buena voluntad y una de las celebridades más queridas del mundo, pero ahora puede agregar a su extenso curriculum un nuevo talento: ser niñera. Aunque al tratarse de la intérprete de Lose you to love me, era más que natural que su clientela fuera del más alto perfil y, por ello, Selena se convirtió en niñera de la hija de Jessica Simpson.

Fue la propia Jessica quien reveló que Selena acompañó a su hija Maxwell de10 años, a su primer concierto y que éste se trató de un show que dio la cantante sensación Olivia Rodrigo; y aunque la entristeció un poco que su hija no comenzara con un concierto de ella misma, estuvo más que feliz de que Selena estuviera ahí para acompañarla en esta experiencia.

Jessica Simpson compartió con el público, a través de una transmisión en vivo que realizó recientemente en Instagram, que el primer concierto al que asistió su hija Maxwell Drew Johnson, de 10 años, no fue para verla a ella, sino que se trató de una presentación de Olivia Rodrigo.

Selena Gómez

Sin embargo, el detalle que resaltó de esta anécdota es que la cantante y actriz Selena Gomez fue la niñera que acompañó y cuidó a su hija en esta actividad. "Me puse triste cuando Maxwell pudo ir a su primer concierto. Fue a ver a Olivia Rodrigo y Selena Gomez fue su niñera. Así que fue con Selena. Conoció a una muy buena amiga de la hermana pequeña de Selena, y así fue que Max pudo ir a su primer concierto", contó la orgullosa mamá e intérprete de 42 años.

La también actriz dijo en esta conversación que su hija Maxwell ya la había visto a ella cantar junto al legendario Willie Nelson, pero que nunca había tenido la experiencia de un concierto completo, hasta que se dio la oportunidad de ver a la intérprete de Drivers License en compañía de Selena Gomez.

Jessica Simpson junto a su hija Maxwell.

"Siempre pensé que iba a ser yo en su primer concierto. Pero tiene 10 años, tenía que ver un show en vivo. Así que gracias, Olivia Rodrigo por ese concierto. Y gracias a Selena por ser una gran niñera", agregó la intérprete de I wanna love you forever.

En otra parte de la conversación, Jessica Simpson, quien no ha publicado un álbum nuevo desde que en 2010 presentó el disco navideño Happy Christmas, contó a sus seguidores cómo hace para armonizar su vida como mamá de tres niños, ya que, además de Maxwell, ella y su esposo Eric Johnson, el ex jugador de futbol americano de 42 años y con quien se casó en 2014, tienen otra hija, Birdie Mae, de tres años, y un hijo, Ace Knute, de nueve.

Lo sorprendente es que una de las actividades que le permiten convivir y cuidar a sus hijos es involucrarlos en sus decisiones empresariales y de negocios. Jessica es creadora de fragancias, diseñadora de ropa para mujeres embarazadas y también de una línea de decoración para el hogar.

"Maxwell ama los animales, y yo digo que hagamos una línea de mascotas. Ella es excelente para dibujar, elige paletas de colores, dibuja. Ella diseña muy bien", comentó Jessica orgullosa.

Por si su talento para el diseño no fuera suficiente, Jessica Simpson reconoció que su hija Maxwell es una excelente tiktoker y tiene grandes capacidades para editar videos en dicha plataforma, por lo que se ha convertido en su “consultora”. "Ella es irreal en TikTok, como si esa chica pudiera editar mejor que la mayoría, es impactante. Así que siempre voy a Maxwell en busca de consejo y siento que ella está mucho más a la moda que yo".