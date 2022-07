La razón por la que Martha Higareda se rehusó a actuar en una de las películas de Alfonso Cuarón

Muchas veces dudar de más puede significar que se cierre una puerta. Cuando aparece la oportunidad hay que tomarla porque el tren pasa pocas veces por nuestra estación. El problema es cuando esa oportunidad llega antes de tiempo y el contexto no cuadra con nuestros deseos. Entonces, en ese caso, quienes decidimos cerrar la puerta somos nosotros mismos.

Aunque en 1999 recibió su primera oportunidad como conductora del programa Zapping Zone, transmitido por Disney Channel, fue hasta 2002 cuando Martha Higareda dio el gran salto a la fama al protagonizar la película Amarte duele, bajo la dirección de Fernando Sariñana.

Sin embargo, antes tuvo la propuesta de actuar en Y tu mamá también que catapultó al estrellato a Gael García Bernal y Diego Luna, mientras que para Alfonso Cuarón, después del éxito de Sólo con tu pareja (1991), marcó el gran inicio de una carrera en la cinematografía internacional que hoy lo coloca como uno de los mexicanos más reconocidos a nivel mundial.

Martha Higareda tenía 14 años cuando comenzaron las audiciones. Tras varias pruebas fue elegida para el personaje, pero lo rechazó debido a una poderosa razón: tenía que desnudarse y para ella no era prudente hacerlo a esa edad. “A los 14 años hice mi primera audición, fue para Alfonso Cuarón, para una película que se llama Y tú mamá también. Hice el casting, me quedé con el papel, pero mis papás tenían que firmar por mí porque había una escena de desnudo”, explicó en entrevista con Omar Chaparro para el programa Tu Night Show.

Sus papás no aceptaron que lo hiciera y a ella no le quedó de otra que hablar con Alfonso Cuarón y decirle: “Tengo muchísima pena, pero yo nunca, ni siquiera, me he quitado la blusa con ningún niño. Yo quería ser muy honesta con mis principios, mis valores y mi juventud”.

Después de las audiciones, Y tu mamá también debió tardar en filmarse, ya que su estreno ocurrió hasta 2001 y, para ese entonces, Martha ya tenía 18 años. Tiempo después, surgió otra propuesta: Amarte duele del director Fernando Sariñana. En esta producción de 2002 también le propusieron quitarse la ropa y la actriz aceptó porque ya tenía 19 años aunque no había tenido intimidad con nadie.

“Yo seguía sin tener un novio al que le enseñara mis atributos. Todo fue muy fuerte porque en esa película todo lo captó la cámara y hay mucha gente que no sabe eso, pero lo que están viendo en la pantalla son mis primeras veces de muchas cosas", reveló. En 2018, Martha Higareda volvió a desnudarse. Ocurrió en la serie de Netflix, Altered carbon y las escenas en las que se pasea sin ropa por una recámara causaron gran revuelo en redes sociales.

A la fecha, la actriz acumula 23 años de trayectoria artística y en su historial títulos de cine como Al otro lado, 7 días, Así del precipicio, Hasta el viento tiene miedo, Niñas mal, Borderland, Te presento a Laura, Cásese quien pueda y No manches Frida, entre otros.