Christian Chávez completamente emocionado por el homenaje que hicieron Anahí y Karol G. a RBD

La madre de todas las emociones y que batalla tras batalla sabe vencer, se podría decir, casi todos los días, es la nostalgia. Prácticamente la llevamos en nuestro andar y se manifiesta más seguido de lo que quisiéramos. A veces viene disfrazada de tristeza y añoranza, pero otras veces se maquilla de alegría y nos empapa de un tiempo pasado que fue muy feliz y que, por supuesto, siempre quisiéramos volver a repetir aunque sea en pequeñas dosis de recuerdos.

Parece que el actor Christian Chávez es muy nostálgico. En medio de la controversia que surgió con uno de los exitosos temas musicales de la banda Molotov, Chávez habló por primera vez de los homenajes que tanto Anahí como Dulce María, sus ex compañeras de elenco y de banda, hicieron a RBD, dejando al descubierto que rompió en llanto con el que la intérprete de Mía Colucci realizó con Karol G.

El actor de La casa de las flores contó a un programa matutino lo mucho que significó ver a la esposa de Manuel Velasco cantando Sálvame con la Bichota, quien en ocasiones pasadas ya había revelado que era fan de RBD. “Me puse a llorar casi con ella y con Karol, creo que es muy bonito ver la parte tan sencilla también de Karol de recordar cuando ella también era fan de RBD, y Anahí regresar y ver que el público sigue ahí”, expresó visiblemente emocionado.

Sin embargo, cuando el actor de 38 años fue cuestionado sobre la polémica que se suscitó con Dulce María, quien expresó su molestia por no haber sido tomado en cuenta su homenaje a RBD en las redes oficiales del grupo, respondió. “Ahí sí yo no te puedo opinar porque no soy ni publicista ni soy publirrelacionista, ni sé nada de eso, lo que puedo decir es que las dos son maravillosas artistas, el público las extrañaba muchísimo, entonces qué maravilla que le regalemos, aunque sea por pedazos a la gente, el poder dar un poquito de RBD porque creo que eso es maravilloso”, explicó sin entrar en controversia.

Asimismo, optó por mantenerse al margen de las supuestas diferencias entre Anahí y Dulce María, dejando claro que no todo lo que se dice sobre los ex integrantes de RBD son ciertas. “La verdad es que al final se dicen muchas cosas afuera, pero uno no puede salir de pronto a querer aclararlo todo, y al final la gente va a decir lo que quiera decir”, manifestó Chávez.

Anahí y Karol G.

Finalmente, Christian Chávez se sinceró sobre el posible reencuentro de RBD, detallando que aunque lo han hablado, todavía no hay nada concreto ni mucho menos oficial, asegurando que si los tiempos de sus compañeros se alinean podría existir la posibilidad de una reunión en 2023. “Está complicado, la última vez lo intentamos, lo hemos intentando, pero quién sabe, puede pasar. Ahorita, por lo pronto hay que seguir cada uno con nuestros proyectos”, puntualizó.