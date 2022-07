Quién era Antonio Ibáñez, el actor español que falleció a los 34 años

“He luchado con todas mis fuerzas pero no he conseguido ganar esta batalla. Tenía muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa”, son las palabras con la que su familia despidió a Antonio Ibáñez a través de su cuenta de Instagram, confirmándole a todos sus seguidores la peor noticia.

Vamos a recordar quién era y cómo fue su exitosa carrera como artista, actor y modelo.

Antonio Ibáñez, quien falleció a los 34 años, nació en España y tuvo una carrera inundada de éxitos, los cuales logró gracias a la pasión que le ponía a cada proyecto. A lo que él se dedicó principalmente fue a la actuación, aunque su verdadera pasión era la pintura. También realizó algunos trabajos como modelo e incursionó en otros ámbitos artísticos.

Su gran debut televisivo lo tuvo en el 2010 en la clásica telenovela “Arrayán”, donde tuvo la posibilidad de trabajar junto a grandes actores, como Remedios Cervantes, Javier Ambrossi y Mónica Cruz.

Más tarde se sumó a la exitosa serie “Aída”, proyecto con el que ganó mucha popularidad, y dos años después apareció en un episodio de “Ciega a citas”. También en el 2014 hizo su debut en el cine en “Chicas paranoicas”.

En los años siguientes estuvo en programas como “El ministerio del tiempo” y ”Como reinas”. Entre sus últimos trabajos se encuentran “La que se avecina”, “Glow & Darkness”, “Gabriel” y “Café solo”.

Amigos y colegas despiden a Antonio Ibáñez

La última publicación de Instagram de Antonio Ibáñez se inundó en cuestión de minutos de emocionantes mensajes despidiendo al joven actor. Miles de fanáticos y seguidores expresaron su angustia, al igual que sus amigos y colegas.

El actor Nacho Guerreros escribió: “Que rabia... parece que los malos no se van nunca y tú te vas muy pronto La última vez que te vi estabas muy bien. Me quedo con ese recuerdo. ¡Qué injusto!”. Mientras que Dani Tatai comentó: “Rabia es lo que siento. Más no puedo decir. Te mando un beso enorme allá donde estés”. También se pueden leer mensajes de Chris Sanchez, Pepe Ocio, Jesús Isnard y Rubén Bernal, tan solo por mencionar algunos. Antonio Ibáñez falleció a los 34 años de cáncer.

Una tristeza despedir a alguien tan joven y talentoso como Antonio Ibáñez, alguien que tenía un gran futuro por delante. Q.D.E.P

