Back to black: la película biográfica de Amy Winehouse es un hecho

Pasó más de una década de su partida y todavía sus canciones son escuchadas como desde el primer día: ya sea como banda sonora de alguna producción audiovisual, en las fiestas o simplemente en nuestras playlists preferidas. Por eso, una noticia de este calibre nos pone más que ansiosos y contentos.

Cerca de cumplirse el onceavo aniversario de la prematura muerte de Amy Winehouse, llegan nuevos reportes en torno a una película de ficción sobre su vida. Una vida llena de éxitos musicales pero también de sofocantes conflictos personales. La célebre cantante comenzó su ascenso al estrellato a principios del siglo XXI, gracias a su potente voz y su aproximación a géneros diversos, tales como el jazz, el blues y el soul. Pero el final no fue feliz. Lamentablemente, su adicción a las drogas y al alcohol precipitaron su fallecimiento el 23 de julio de 2011.

Posterior al deceso de Amy Winehouse, el cual se sumó al popular ‘club de los 27’ (legendarios cantantes y músicos que murieron a la edad de 27 años, como Jim Morrison y Janis Joplin), se han planteado varias propuestas de realizar una biopic en su honor. Para tales proyectos, han sonado los nombres de Noomi Rapace (Lamb) y Tania Raymonde (Malcolm in the Middle) como posibles intérpretes. Sin embargo, a la fecha ninguna película de ficción ha logrado concretarse.

Ahora, un novedoso intento cobra fuerza y es por parte de la productora y distribuidora Studiocanal. De acuerdo a Deadline, este largometraje llevará por título Back to Black, que es también el nombre del álbum que le mereció reconocimiento mundial a Winehouse en 2006.

“Se espera que la película eche un vistazo a la vida y la música de Amy Winehouse, quien comenzó como una cantante de jazz en ciernes del norte de Londres para eventualmente convertirse en una superestrella musical, ganadora de un Grammy y con discos exitosos que incluyen Rehab y Back To Black”, describe el medio a modo de sinopsis.

En la silla de dirección figura Sam Taylor-Johnson, cineasta londinense mejor conocida por Cincuenta sombras de Grey. Es decir, aquella película taquillera de 2015 con Dakota Johnson y Jamie Dornan. Por otro lado, la ópera prima de Taylor-Johnson, Nowhere Boy, fue justamente una biopic sobre otra aclamada personalidad del mundo de la música. Esta cinta narra los primeros años de John Lennon antes de The Beatles. Y le mereció a su directora una nominación al premio BAFTA 2010.

El mismo guionista de Nowhere Boy, Matt Greenhalgh, será también quien firme el guion de Back to Black. Como productores de esta venidera película figuran Alison Owen, Debra Hayward y Tracey Seaward. Y teniendo además la bendición de los herederos de Amy Winehouse, ahora la prioridad será hallar a la actriz protagonista para personificar a la mítica cantante. De momento, no hay fecha tentativa para el inicio de la producción pero el proyecto es un hecho.