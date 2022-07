Tessa Thompson, la actriz de Thor, una referente positiva de la comunidad LGBT+

Hasta hace un tiempo, no había referentes pertenecientes a la comunidad LGBT+ en la pantalla grande que inspiren a los jóvenes espectadores a aceptarse y a hablar de lo que les sucede. Y, aunque todavía son muy pocos, cada vez son más los artistas que se animan a hablar de su sexualidad abiertamente, mostrarse tal cual son y qué los hace sentirse bien con ellos mismos. El cambio es lento pero se está sintiendo el revuelo en la industria hollywoodense en donde se prefiere la sinceridad antes que el silencio.

La actriz de Thor, Tessa Thompson, cree que está ayudando a "salvar vidas" después de hablar abiertamente sobre ser bisexual. La protagonista de la recién estrenada Thor: Love and Thunder reveló hace cuatro años que se siente atraída tanto por hombres como por mujeres, lo que significa mucho para ella cuando los jóvenes le escriben para decirle que su propia confesión les dio fuerzas para salir del clóset.

Durante una intervención en el podcast Just Variety, Tessa Thompson contó a Marc Malkin que muchas personas se han acercado a ella para agradecerle por ser un referente positivo de la comunidad LGBTQ+. "Ha sido increíble. Me han escrito muchas personas para decirme que han podido salir del clóset o hablar con su familia, lo cual para mí es un sueño hecho realidad", dijo en la entrevista la actriz.

Tessa Thompson.

Ante dicha confesión, el presentador respondió: "Te diré esto a ti y se lo diré a cualquier artista que viva como una persona queer: estás salvando vidas. Lo creo de verdad", expresó Malkin. "Creo que tienes razón. No sé, hay algo poderoso en ver una imagen de uno mismo reflejada en cualquier otra persona. Pero sabemos muy bien que algunas formas son realmente importantes porque aún no tenemos suficientes referentes del colectivo", estimó Tessa Thompson.

La actriz de 38 años dijo sentirse "muy afortunada" de haber podido ser fiel a sí misma porque sabe que existe un "verdadero problema" en Hollywood en torno a la presión que reciben algunas estrellas para no hablar acerca de su sexualidad. "Me siento muy afortunada de estar muy cerca de gente que defiende que sea yo misma y que sea la máxima expresión de mi ser. Creo que la industria en general puede ejercer una tremenda presión, sin importar su sexualidad, pero una verdadera presión para ser un determinado tipo de persona", dijo la actriz.

Tessa Thompson.

"Y eso se ha intensificado sobre todo en lo que respecta a la orientación sexual, lo que es un verdadero problema. Sé que amigos míos se han visto profundamente afectados. Tenemos una enorme cantidad de trabajo por hacer, pero me siento muy afortunada de existir dentro de un espacio, tanto profesional como personal y familiar, donde soy realmente querida y apoyada por lo que soy. Y sé que es un privilegio que no comparte mucha gente. Así que a las personas que no tienen esos espacios, las considero, las veo y valoro", afirmó Tessa.

Tessa Thompson, quien en las películas de Thor y el Universo Cinematográfico de Marvel interpreta a Valkyrie junto al actor Chris Hemsworth, también compartió créditos con el australiano en la cinta Men in Black International, donde dio vida a la Agente M, pero que no obtuvo la misma recepción que las películas originales de la saga protagonizadas por Will Smith.