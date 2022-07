Mon Laferte reveló a quién le dedicó la canción Tu falta de querer

Mon Laferte es una cantante chilena que con el correr de los años se ha convertido en una de las artistas más importantes de la música latina. Esto principalmente se debe a que posee una voz única y cautivadora que a diario suma seguidores de todas partes. En esta ocasión es tendencia en varios portales tras viralizarse la historia de su canción más exitosa.

La talentosa morocha se hizo conocida mundialmente por el tema musical "Tú falta de querer". En la versión en vivo de la misma aparece ella cantando con lágrimas en los ojos. Este tema musical se ha convertido en uno de los más escuchados de los últimos años ya que hasta el momento posee más de 412 millones de reproducciones en YouTube.

La chilena confesó en una entrevista que “Tu falta de querer” la escribió para no volver a sentirse triste: “En este momento ‘depre’ que tenía, de repente tuve como una luz y le digo a mis amigas: ‘Ahora voy a hacer una canción súper buena y que me va a ayudar a que se me quite toda esta tristeza’... me fui a la pieza (apartamento) y grabé en el teléfono la melodía”, contó para el medio City Lab.

Este famosa canción fue dedicada a César Ceja, su productor musical, además de cantante, compositor y músico quien, como se recuerda, falleció el 3 de enero de este año. Él y Mon Laferte tuvieron una relación de muchos años, pero se separaron porque Ceja le engañó. No obstante, la chilena aseguró que no le guarda rencor y le dedicó un sentido mensaje de despedida en sus redes sociales. El mismo dice así: