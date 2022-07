Los fanáticos votaron y esta es la mejor película de Marvel

Mirando hacia atrás, resulta increíble pensar cómo se expandió el Universo Cinematográfico de Marvel. Todo comenzó con un superhéroe poco conocido entre los lectores de historietas y todo terminó en una súper batalla que, en realidad, cerró un primer capítulo y le permitió a la franquicia seguir exprimiendo las historias de cada uno de los personajes que fuimos conociendo película tras película. Sin embargo, a pesar del cariño que tenemos por cada una de ellas, hay una que logró sobresalir y que es la preferida de los espectadores.

Haciendo un breve repaso por los comienzos de Marvel, cabe destacar a Iron Man que llegó a los cines en 2008 con la adaptación en pantalla grande de un personaje que no era del todo popular y además estaba protagonizada por Robert Downey Jr., quien no contaba con la mejor imagen dentro de la industria. Sin embargo, fue la piedra fundamental para darle inicio a la locura increíble de este universo dentro del gran universo que perdura hasta nuestros días con diversas producciones que se han visto tanto en las salas como en la comodidad de nuestros hogares, mediante el servicio de streaming Disney Plus.

Así como la franquicia tuvo su crecimiento desde el primer tiempo, los fanáticos crecieron en paralelo al seguir las historias a través de los largometrajes que llegaban año a año para completar una historia general que culminó en 2019 con Avengers: Endgame. Por supuesto, allí no encontrarían su final, ya que la mente de Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, tenía planes con más proyectos de personajes ya conocidos y nuevos que hicieron su primera aparición en lo que se conoce como el MCU.

Iron Man.

El fandom de Marvel ha demostrado su cariño a cada uno de los títulos que fueron estrenados y no es nada fácil posicionar a un lanzamiento por encima de otro, pero hay una manera de averiguarlo gracias al sitio web Rotten Tomatoes, donde el público refleja sus opiniones y tiene la oportunidad de darle un puntaje a las cintas de superhéroes. De acuerdo a lo publicado, actualmente la película del MCU favorita de los fans es Spider-Man: No Way Home con un 98% de aprobación.

Si bien podríamos estimar que Avengers: Infinity War (2018) o Avengers: Endgame (2019) contaban con lo necesario para hacerse de este reconocimiento, la realidad es que lo vivido en 2021 con el nuevo film de Spider-Man es un hito que pocos alcanzarán. No todos los días podemos ver el Spider-Verse en versión live-action con los Peter Parker de Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield, por lo que está claro que ha sido un aspecto más que destacado para situarse como lo mejor para el público.

Spider-Man: no way home.

Si bien es cierto que Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos también cuenta con un 98% de aprobación por parte de los fans, fue resultado de poco más de 10 mil opiniones. Por su parte, Spider-Man: No Way Home recolectó ese porcentaje en base a más de 25 mil usuarios que dejaron sus mejores pensamientos hacia la película y la posicionaron como la mejor de todo el Universo Cinematográfico de Marvel. En cuanto al último lanzamiento, Thor: Love and Thunder, apenas alcanzó los 81%.