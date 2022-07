La historia continúa: Capitán América 4 encontró a su nuevo director

Es extraño imaginar un film del Capitán América sin el “Capi”. Lo cierto es que la historia continúa y quienes protagonizarán la próxima cinta supieron ganarse su lugar como personajes especiales dentro de la franquicia y, sobre todo, el cariño y el fanatismo de los espectadores. Luego de los eventos ocurridos en Avengers: Endgame, Steve Rogers inicia una misión para devolver las Gemas del Infinito a sus locaciones originales para luego retirarse de la acción como el Capitán América y pasarle el escudo a su amigo Sam Wilson, que en un primer momento se mostró dubitativo frente a la responsabilidad de reemplazar al héroe de la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, en la serie The Falcon and The Winter Soldier, donde Sam aprende a formar un sólido equipo de superhéroes junto a Bucky Barnes, el mejor amigo de Steve Rogers, también descubre una vocación oculta lo suficientemente fuerte como para sumarle a sus alas el escudo del Capitán América y seguir adelante con ese legado tan importante que dejó Steve Rogers posteriormente a su retiro.

Falcon y el Soldado del Invierno.

Ahora The Hollywood Reporter informó que Capitán América 4, la película que será protagonizada por Anthony Mackie como el dueño del escudo, ya encontró al cineasta que se hará cargo de la acción luego de que los hermanos Russo fueran los responsables de las tan celebradas primeras dos parte del “Capi”, lo que los llevó a dirigir el evento más importante del Universo Cinematográfico de Marvel con Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

El nombre que se hará cargo de la cuarta entrega del Capitán América es Julius Onah, un director con sangre nigeriana que tiene en sus créditos títulos como The Cloverfield Paradox, The Girl is in Trouble y Luce. Lo cierto es que su película de 2019, Luce, obtuvo nominaciones a premios y mucho reconocimiento, lo que cancela de alguna manera la mala recepción de la cinta The Cloverfield Paradox.

Anthony Mackie como Sam Wilson.

The Falcon and The Winter Soldier estableció una química acertada entre Sam y Bucky por lo que no sería raro ver a Sebastian Stan ser parte del elenco de la cuarta entrada del Capitán América acompañando a su amigo. Mientras tanto, aún no hay novedades del villano de esta cinta. Marvel no habló de antagonistas para este nuevo proyecto involucrando al Cap. Por su parte, El Soldado del Invierno podría tener una cita con otro título del MCU: Thunderbolts, que reúne a un equipo de villanos luchando por la justicia al mejor estilo del Escuadrón Suicida.