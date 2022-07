¡Increíble! Christian Bale confesó que al momento de hacer Batman mucha gente no tenía fe en el proyecto

Cuando sacas a la gente de lo ‘habitual’, de lo que creen cotidiano, no se les cruza por la cabeza que puede venir alguien con ideas renovadas y más originales a poner patas arriba todo lo conocido hasta entonces y crear algo realmente bueno y que funcione para todos. Justamente diez años después de The Dark Knight Rises, el público todavía sostiene en alto dicha versión del personaje como la probablemente mejor de todos los tiempos.

A pesar de que, desde entonces ya conocimos otras versiones del personaje, para el público ninguna otra es mejor que la de Christopher Nolan. Por ello resulta extraño saber ahora, que existió mucha gente que no tenía fe en el proyecto. Christian Bale comentó recientemente que cuando le contó a las personas que haría a un nuevo Batman serio, muchos se burlaron y creyeron que tal cosa no funcionaría.

En una entrevista reciente, el actor comentó que nunca se ha negado a los proyectos basados en cómics. Siempre y cuando exista una buena historia y un buen director para contarla, él tendrá el interés necesario en el proyecto. Algo similar dijo Natalie Portman sobre su regreso a Thor en donde ambos comparten pantalla. El mismo Taika Waititi se presentó a la puerta de Portman para enseñarle una narrativa de Jane Foster más que interesante. Y seguramente lo mismo hizo con Bale.

Christian Bale como Batman.

Pero volviendo a Batman, Christian Bale relató, en una entrevista reciente, que nadie creyó que un Batman serio podría funcionar. La gente rechazó la idea de inmediato porque tenían como referencia inmediata los filmes de Joel Schumacher. Mismos que recorrieron el camino de lo divertido, lo cursi e incluso el ridículo. No había forma de que la imagen del personaje fuera renovada y Bale está feliz de haber demostrado junto a Nolan lo contrario.

“Le diría a la gente que haríamos una especie de Batman, pero tomándola en serio. Mucha gente se rió de mí y simplemente dijo: ‘Bueno, eso no va a funcionar en absoluto’. Así que es maravilloso formar parte de una trilogía que demostró que esas personas estaban equivocadas”.

Christian Bale como Batman.

Sobre su regreso como Batman, el actor sólo tiene una condición para que tal cosa suceda. No esté negado a ponerse de nuevo el atuendo del encapotado de Ciudad Gótica, pero sólo haría para servicio de una persona en particular. Según el actor, cuando comenzó a hacer la trilogía de Batman, acordó con Nolan que sólo harían una trilogía de películas. No había necesidad de extender algo, de lo que incluso todavía no conocían el resultado. Y desde luego el resultado fue exitoso, pero Bale sólo regresaría a la capa por mandato del director de Tenet.

Tales planes no se han suscitado y es probable que nunca ocurra. Mientras tanto Christian Bale es el villano de Thor: Love and Thunder. Allí interpreta a Gorr el asesino de Dioses que en esta ocasión va detrás del asgardiano, el Dios del Trueno.