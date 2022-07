El impactante cambio físico de Tom Hanks para la película Elvis

Tom Hanks es capas de ponerse en la piel de cualquier personaje. El actor demostró ser uno de los más multifacéticos de Hollywood a lo largo de su extensa carrera y tiene el talento para convertir cualquier proyecto en un verdadero éxito.

Actualmente, luego de haber celebrado sus 66 años el pasado fin de semana, está a punto de estrenar su nuevo trabajo. Se trata de la película biográfica de Elvis Presley que está dirigida por Baz Luhrmann y protagonizara por él y Austin Butler.

Tom en la película Elvis.

La nueva producción de Tom Hanks llegó al cine en algunas partes del mundo la semana pasada y en Latinoamérica lo hará el 14 de julio. En ella se lo ve ponerse en la piel del coronel Tom Parker, el odiado manager de Elvis, siendo una de las primeras veces que se convierte en un verdadero villano.

Pero lo más impactante de su papel es su notable cambio físico. Aparece excedido de peso, envejecido, con la piel poco luminosa y arrugada y con una forma de ser enfermiza que te hace odiarlo en cuestión de minutos.

Y no es solo su aspecto físico, porque en el trailer que se estrenó el pasado febrero ya se puede ver que el coronel Tom Parker está haciendo de las suyas, tramando con mafiosos en casinos de Las Vegas o haciéndole firmar a Elvis contratos engañosos.

No hay que olvidar que el personaje de Tom Hanks es el encargado de arruinarle la vida al artista, permitiendo que se haga adicto a las drogas de prescripción médica. Además, lo explota al máximo, creando de él una marca de muy bajo nivel que en publicidad le jugaría en contra tiempo después.

Tom Hanks como Tom Parker.

Hace un tiempo atrás, el actor se refirió a su personaje antes de interiorizarse en él y dijo: “No sé qué aspecto tiene el coronel Tom Parker. No sé cómo suena. Nunca he visto una fotografía de él. Nunca se le ha identificado como otra cosa que no sea este mánager voluble o titiritero, casi malvado y codicioso que se aprovechó de Elvis desde el principio”.