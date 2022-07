La extraña condición de un actor de Bollywood que tiene 2 pulgares en la misma mano

Hrithik Roshan cautivó a los cinéfilos desde que hizo su gran debut en Bollywood con Kaho Na Pyaar Hai. Más tarde, el actor pasó a trabajar en algunas películas destacadas y, a menudo, se lo conoce como uno de los hombres más atractivos de la industria, por lo que incluso fue votado como el hombre más sexy de Asia.

Esta gran estrella de Bollywood se sintió abrumada con ese reconocimiento porque le hizo recordar su pulgar adicional, una extraña condición con la que nació, fue el principal motivo por el cual sus compañeros le hacían bullying en la escuela.

Pero, a pesar de todo, él nunca hizo un esfuerzo por ocultar o incluso extirpar quirúrgicamente el pulgar extra. De hecho, en su película Koi... Mil Gaya, su doble pulgar fue escrito en el guion para resaltar su vínculo con el extraterrestre Jadoo que también tenía un doble pulgar.

Bollywood hizo que Hrithik Roshan aceptara su extraña condición

En 2014, Hrithik Roshan fue nombrado el hombre más sexy de Asia por el semanario estadounidense Eastern Eye por tercera vez en cuatro años. Hablando sobre el título, el actor de Bollywood se sintió afortunado de ser votado como el hombre más sexy y dijo que la irregularidad de su doble pulgar era "Maravillosamente imperfecta".

Compartiendo sus pensamientos en Facebook, Hrithik Roshan escribió: “Tengo suerte. No porque me votaron como la más sexy. Porque acabo de darme cuenta de que Dios me dio un pedazo de fealdad para que lo llevara conmigo para recordarme a mí mismo y a los demás lo hermosos que nos hacen nuestras imperfecciones”.

Añadió: “Mi pulgar solía repeler a la gente en la escuela. Hoy lo estoy publicando para millones como tú que sé que son como yo. Bellamente imperfecto. Gracias, Dios, por esta vida maravillosa. Haz de tus debilidades tu fortaleza. Estate orgulloso. Eres hermosa. Confía en mí".

Más tarde, en 2016, Hrithik Roshan respondió algunas preguntas de los fanáticos en Twitter y entre ellas estaba una fan femenina que afirmó ser una gran admiradora de su pulgar y le preguntó sobre sus sentimientos al respecto.

Hrithik Roshan tiene una extraña condición en su mano derecha que le hace tener 2 pulgares.

El usuario de las redes sociales escribió: “Soy un gran admirador de tu pulgar (dos pulgares juntos en una mano). ¿Cuál es tu sentimiento al respecto?”. El actor respondió: “Solía ??llorar por eso en la escuela. Pero mira ahora”.

Hrithik Roshan a través de los años y experiencia logró transformar su extraña condición, por la cual era molestado y discriminado en la escuela, en una de sus mayores fortalezas. Convirtiéndose en un gran ejemplo para millones de niños que lo admiran.

¿Conocias a esta mega estrella de Bollywood?