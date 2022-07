El contundente mensaje de Carmen Villalobos: “soy una guerrera, una mujer fuerte”

La actriz Carmen Villalobos es una de las figuras del espectáculo más queridas. Su belleza, talento y carisma la han puesto en un lugar privilegiado y es la favorita de millones de fans. Sin embargo, para la colombiana no han sido nada fáciles estos últimos meses, pero de igual manera, se muestra entera y sigue dibujando una sonrisa en su rostro, así como interactuando con sus seguidores a través de sus redes sociales. Es que al parecer, su matrimonio con Sebastián Caicedo no está pasando por su mejor momento, y esto despierta una serie de rumores sobre la separación de los actores. Hace ya varios meses que no se los ve juntos y los mensajes que envían ambos artistas a través de sus redes sociales, muestran indicios de que la relación estaría llegando a su final.

Todo hace suponer que Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se habrían separados.

La protagonista de la serie “Hasta que la plata nos separe” publicó unas stories en su cuenta de Instagram donde envió un contundente mensaje a todos sus seguidores, al mismo tiempo de mostrarse de buen ánimo y cargada de energía. “Soy una una guerrera, una mujer fuerte una mujer echada pa’ lante que toda la vida ha trabajado, una trabajadora incansable. Gracias a Dios, me está llegando muchísimo trabajo durante todo este tiempo”, expresó Villalobos.

Los últimos meses han sido complicados para la actriz colombiana.

Carmen Villalobos actualmente está en Bogotá, Colombia, y desde allí agradeció a sus 20 millones de seguidores por todo el cariño y el apoyo que ha recibido en estos últimos meses. “Que lindo saber que están aquí en las buenas, las malas y las regulares”. Además, la actriz colombiana habló sobre sus cuidados para llegar de la mejor manera a sus 39 años que está cercana a cumplir.

En este momento tan especial por el que está atravesando, Carmen Villalobos también se tomó unos minutos para reflexionar sobre las circunstancias que le están tocando vivir., y horas antes había publicado una storie una frase que decía: “No es casualidad, la vida te está llevando dónde mereces estar, con quién quieres estar, haciendo lo que te gusta hacer”.

Aunque la pareja se encuentra en Colombia, todavía no se los ha visto juntos públicamente, ya que Carmen está en Bogotá, mientras que Sebastián en Medellín. Esto hace crecer las especulaciones sobre la relación de los actores, que se han dedicado en los últimos días a compartir frases que reflejan sus estados de ánimo, sin que ninguno de los dos se refiera a su pareja.