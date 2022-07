Belinda confiesa no haberse duchado durante tres días y sus fans reaccionan

Tras haber reconocido que fue un error su relación con el cantante mexicano Christian Nodal, y haberse besado con la actriz Lola Rodríguez y la drag queen Valentina en pleno show en el Pride de Madrid, Belinda vuelve a llamar la atención de todos con una inesperada declaración. En el marco de una entrevista promocional para “Bienvenidos a Edén”, serie de Netflix en la que forma parte del elenco, la actriz confesó que pasó hasta tres días sin ducharse, lo que ocasionó la reacción de sus seguidores.

Cuando fue cuestionada sobre cuanto fue el periodo máximo sin haberse dado una ducha, la intérprete de “En el amor hay que perdonar” confesó que había llegado a estar hasta tres días sin darse un baño.

Belinda vuelve a llamar la atención del público con su rara confesión.

De igual manera, luego de haber realizado esta rara confesión, Belinda aclaró que no le gusta estar sin bañarse, con lo que sus seguidores reaccionaron por esta aparente contradicción de su ídola, ya que por un lado dijo que no le gusta estar sucia, y por el otro haber pasado tres días sin bañarse.

En otro momento de la entrevista, le preguntaron que slogan usaría si fuese una marca comercial y no una artista, y su respuesta fue: “Querer es poder”. Sin embargo, sus fans desecharon este slogan por ser muy simple, y le sugirieron otro que consideraron iba más con la personalidad de la cantante: “Ganando como siempre”.

Belinda está pasando por un gran momento profesional.

Durante estos últimos días, Belida está siendo noticia en diferentes medios. Por un lado, por fin rompió el silencio y se animó a hablar sobre su frustrada relación con el exponente del regional mexicano, Christian Nodal. En una entrevista para “Vogue España” confesó que está arrepentida de haber expuesto al público su noviazgo con el cantante. "Pues claro que me arrepiento, cien por ciento. Y no lo volvería hacer nunca. Sí que me arrepiento, y lo digo de corazón, de haber expuesto ese tema como lo expuse", reconoció la actriz. Al mismo tiempo reconoció haber tomado malas decisiones. "Así es la vida. Escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía. ¿Puedes poner 'la cagué' en Vogue? Pues pon que la cagué. En todos los aspectos. Ahora ya estoy mejor, de los errores se aprende", declaró.

En este momento Belinda parece estar soltera y sin apuros, disfrutando del éxito de la serie “Bienvenidos a Edén”, lo que la tiene tranquila y enfocada en su trabajo profesional. Asimismo, no pierde la oportunidad de divertirse y encender las redes sociales con actuaciones como las que realizó en el Pride de España, donde besó a su compañera de reparto de la serie de Netflix, Lola Rodríguez y a la drag queen Valentina.