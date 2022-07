Por qué Pat Morita, el actor de Karate Kid, vivió 8 años en un hospital

Pat Noriyuri Morita es recordado por su memorable papel del señor Miyagi en Karate Kid. Actualmente, si no hubiese muerto hace 17 años atrás, tendría 90 años. Sin embargo dejó este mundo a los 73 un tanto en el olvido o alejado de la fama que había obtenido en los 80 con la exitosa película.

La vida del actor, y su camino al éxito, no fueron nada sencillos. De rasgos orientales pero norteamericano, nació en junio de 1932 en California, Estados Unidos, hijo de padres japoneses que habían emigrado a comienzos del siglo XX.

Pat Morita en Karate Kid.

Su comienzo en esta vida muy de los más difícil. Cuando tenía dos años, Pat Morita se enfermó con la Enfermedad de Pott, una tuberculosis espinal que derivó en una internación que duró nada más y nada menos que ocho años. El motivo era la gravedad de su estadio y la falta de tecnología médica que hacía difícil su recuperación.

Los médicos no tenían mucha fe de que algún día pueda salir de ahí, y si lo hacía confiaban en que no caminaría. Pero sin embargo el milagro ocurrió. Un médico quiso hacer un último intento y realizarse una novedosa cirugía que le permitió recuperar la movilidad y con el tiempo empezar a caminar.

Pero salir del hospital no le dio una mejor vida al actor de Karate Kid. En ese momento corría la presidencia de Roosevelt y se había producido el famoso ataque japonés de Pearl Harbor, por lo que todos los Morita fueron trasladados a Tule Lake War Relocation Center, lo que seria una especie de campo de concentración.

Durante la época de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses o descendientes fueron detenidos en diez campos distintos, siendo el Tule el que tenía las condiciones más rígidas, mayor seguridad y peores condiciones de vida.

Como el maestro Miyagi.

Al terminar la Guerra, Pat Morita y su familia tuvieron que empezar de cero, porque todo lo que habían logrado se les había arrebatado durante esa época. Se instalaron nuevamente en California y pusieron un restaurante chino. Luego su padre falleció y él tuvo que ayudar a su mamá con el proyecto gastronómico que les permitió sobrevivir.

Fue al poco tiempo que el artista comenzó a introducirse en el mundo de la actuación entreteniendo a algunos comensales con un poco de comedia. Luego empezó a hacer stand up en un club de Sacramento hasta que alguien le dijo que se trasladara a Los Ángeles. De a poco fue armándose de una carrera. Morita en su icónico papel.

Su gran primer papel fue en 1976 en la sitcom Mr. T and Tina, siendo la primera vez que un personaje principal era de origen asiático, pero luego la serie fue cancelada. Hasta que finalmente llegó la posibilidad de hacer el casting de Karate Kid, pero los productores no lo quisieron contratar cuando lo vieron, no tenía conocimiento de Karate, era un actor de comedia cuando buscaban a alguien “más dramático” y era muy joven para el papel, tenía 53 años.

Pero dado que nunca encontraron a alguien mejor, lo volvieron a llamar y lo hicieron audicionar cinco veces para poder conseguir el papel que lo consagraría en lo más alto de Hollywood. Sin lugar a dudas, Karate Kid se convirtió en un gran éxito y en un verdadero fenómeno. Gracias a su gran interpretación, Pat Morita estuvo nominado a varios premios como actor de reparto y participó en las secuelas de la cinta.